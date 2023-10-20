Квебекская партия считает, что независимый Квебек должен отказаться от канадского доллара

Лидер Квебекской партии пообещал, что у независимого Квебека будет собственная валюта, а не канадский доллар.

Вождь Квебекской партии Поль Ст-Пьер Пламондон, заявил, выступая перед депутатами Национальной Ассамблеи Квебека (Парламент), что после достижения Квебеком независимости (сувернитета), новая страна в первую очередь должна будет быстро и решительно провести экономические реформы, направленные на отказ от канадского доллара. Независимый Квебек немыслим, по мнению сторонников Квебекской партии, без таких атрибутов, как собственные деньги и собственные вооружённые силы.

По мнению руководства самой сильной партии из всех, выступающих за отделение Квебека от Канады, вопрос о введении собственной валюты не подлежит даже обсуждению – и экономика вновь созданной страны, и общая стратегия развития не позволяют пользоваться той же монетой, которой пользуются Онтарио или Альберта. Пламондон также подверг резкой критике политику Банка Канады, которая, по его словам, не отвечает интересам Квебека.

В следующий понедельник месье Пламондон представит план Квебекской партии, в котором будет расписан бюджет первого года новой республики, время которой не за горами (по мнению сторонников партии, хотя на деле сегодня, согласно разным опросам, за независимость выступают примерно 20% жителей Квебека, а ещё 10-15% занимают пока нейтральные позиции, тогда как примерно 60% являются сторонниками Канады и выходить из неё не желают.

Министр финансов Квебека в ответ на заявление Пламондона прореагировал с сарказмом “национальная валюта, это не признак сувернитета, есть страны, в которых валюта – американский доллар, тогда уж давайте введём доллар США”. Министр заявил, что никаких выгод Квебек от замены валюты не получит.

Заявление Пламондона подлило масла в почти затухший костёр темы независимости Квебека, хотя никто, вроде бы, и не ставит вопрос о новом референдуме. Напомним, что последний референдум по вопросу о сувернитете состоялся осенью 1995 года, и тогда сторонники независимости получили чуть меньше 50% голосов, а сторонники Канадской федерации – чуть больше 50%. Квебек остался в Канаде благодаря разнице в менее, чем в один процент.