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Политика Выборы Независимый Квебек обзаведётся собственной валютой?
Plamondon
Лидер Квебекской партии Поль Ст-Пьер Пламондон.

Независимый Квебек обзаведётся собственной валютой?

Megan Jorgensen Окт 20, 2023 Выборы, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Политика, Финансы Оставить комментарий 55 Просмотров

Квебекская партия считает, что независимый Квебек должен отказаться от канадского доллара

Лидер Квебекской партии пообещал, что у независимого Квебека будет собственная валюта, а не канадский доллар.

Вождь Квебекской партии Поль Ст-Пьер Пламондон, заявил, выступая перед депутатами Национальной Ассамблеи Квебека (Парламент), что после достижения Квебеком независимости (сувернитета), новая страна в первую очередь должна будет быстро и решительно провести экономические реформы, направленные на отказ от канадского доллара. Независимый Квебек немыслим, по мнению сторонников Квебекской партии, без таких атрибутов, как собственные деньги и собственные вооружённые силы.

По мнению руководства самой сильной партии из всех, выступающих за отделение Квебека от Канады, вопрос о введении собственной валюты не подлежит даже обсуждению – и экономика вновь созданной страны, и общая стратегия развития не позволяют пользоваться той же монетой, которой пользуются Онтарио или Альберта. Пламондон также подверг резкой критике политику Банка Канады, которая, по его словам, не отвечает интересам Квебека.

В следующий понедельник месье Пламондон представит план Квебекской партии, в котором будет расписан бюджет первого года новой республики, время которой не за горами (по мнению сторонников партии, хотя на деле сегодня, согласно разным опросам, за независимость выступают примерно 20% жителей Квебека, а ещё 10-15% занимают пока нейтральные позиции, тогда как примерно 60% являются сторонниками Канады и выходить из неё не желают.

Министр финансов Квебека в ответ на заявление Пламондона прореагировал с сарказмом “национальная валюта, это не признак сувернитета, есть страны, в которых валюта – американский доллар, тогда уж давайте введём доллар США”. Министр заявил, что никаких выгод Квебек от замены валюты не получит.

Заявление Пламондона подлило масла в почти затухший костёр темы независимости Квебека, хотя никто, вроде бы, и не ставит вопрос о новом референдуме. Напомним, что последний референдум по вопросу о сувернитете состоялся осенью 1995 года, и тогда сторонники независимости получили чуть меньше 50% голосов, а сторонники Канадской федерации – чуть больше 50%. Квебек остался в Канаде благодаря разнице в менее, чем в один процент.

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