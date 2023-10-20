Почему Индия разругалась с Канадой

Крупнейший за последние годы дипломатический скандал между Канадой и Индией не собирается утихать. Поводом для обострения отношений стало обвинение в причастности индийских властей к убийству лидера диаспоры сикхов в Канаде Хардипа Сингха Ниджара.

Крупнейший за последние годы дипломатический скандал между Канадой и Индией не собирается утихать. Поводом для обострения отношений стало обвинение в причастности индийских властей к убийству лидера диаспоры сикхов в Канаде Хардипа Сингха Ниджара.

18 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал заявление, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы: он обвинил индийские власти в причастности к убийству Ниджара. Результатом стал дипломатический кризис в отношениях двух стран, со всеми обычными атрибутами: резкими заявлениями, изменениями визовых режимов и высылкой дипломатов. Этот конфликт стал результатом, в том числе, многолетней политики Канады в отношении сикхских сепаратистов.

Сикхизм как религиозное учение сложился в XV веке на основе двух религий: индуизма и мусульманства. Несмотря на то, что основатели сикхизма стремились широко распространить свое учение, большинство сикхов родом из штата Пенджаб.

Сикхи считаются воинственной группой. В современной Индии сикхи составляют 1,7% населения. При этом Пенджаб дает индийским вооруженным силам 7,7% военнослужащих.

В 1799–1849 годах сикхи имели собственное государство. Конец ему положили британцы, сломившие сопротивление сикхов в ходе англо-сикхских войн и взявшие территорию Пенджаба под контроль Британской Ост-Индской компании. После обретения Индией самостоятельности часть сикхов стремится отделиться от Индии и восстановить собственное государство Халистан. Для этого использовались, в том числе, террористические методы.

С первого по восьмое июня 1984 года индийские власти провели операцию «Голубая звезда», стремясь взять под контроль главную святыню сикхов — Золотой храм, в котором сикхские сепаратисты изготавливали оружие и взрывчатку. Время для проведения операции было выбрано крайне неудачно. В храме было много паломников, и во время штурма погибло много людей — по разным оценкам, от нескольких сотен до нескольких тысяч, включая женщин и детей.

В 2014 году стало известно о причастности Британии к этой трагедии. Согласно рассекреченным документам, в Индию был тайно направлен офицер британских спецслужб, который помогал планировать штурм храма. Правда, в Лондоне заверяли, что это было за три месяца до самого штурма и непосредственно к операции офицер отношения не имел.

В отместку за штурм храма через несколько месяцев два охранника-сикха расстреляли Индиру Ганди. После ее убийства пострадали и были убиты тысячи сикхов. А затем последовал теракт 1985 года со взрывом авиалайнера Air Canada возле берегов Ирландии. Погибли 329 человек.

Спасаясь от преследований в Индии, сикхские диссиденты скрывались в других странах: Британии, Австралии, США, Канаде. В Канаде самая крупная диаспора сикхов в мире. В 2021 году их там насчитывалось 770 тыс. человек, или 2,1% населения. Они регулярно устраивают провокационные политические акции.

Очередная акция состоялась 8 июня 2023 года. На параде, приуроченном к годовщине операции по штурму Золотого храма, провезли платформу, на ней стоял женский манекен в окровавленном белом одеянии с поднятыми руками, на который направляли оружие два мужских манекена в тюрбанах. Впереди на платформе была закреплена конструкция, изображающая Золотой храм с развешенным на нем плакатом с надписью «Месть». Намек на убийство Индиры Ганди был совершенно очевиден.

В Индии инцидент получил резкое осуждение, был вызван Верховный комиссар Канады в Индии. Он осудил действия канадских сикхов. А 18 июня был убит Хардип Сингх Ниджар, которого в Индии считали главой террористов. Его застрелили двое неизвестных возле сикхского храма в Британской Колумбии.

«Канадские службы безопасности активно расследуют заслуживающие доверия обвинения в потенциальной связи между агентами правительства Индии и убийством гражданина Канады Хардипа Сингха Ниджара», — заявил Трюдо, выступая в парламенте. Индийские власти отреагировали очень резко. Заявление Трюдо повлекло за собой политический скандал, приведший к серьезному охлаждению отношений между Индией и Канадой.

В частности, 3 октября в Индии, по информации из неофициальных источников, потребовали выслать 41 из 62 канадских дипломатов. Трюдо отреагировал заявлением, что Канада «относится к этому чрезвычайно серьезно, но мы будем продолжать ответственно и конструктивно взаимодействовать с правительством Индии». Схожим образом высказалась и министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Между тем, в Индии подчеркивали, что не доверяют заявлениям канадских властей. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что не видит действий канадского правительства, которые бы подтверждали серьезность намерений.

«Если бы у его правительства было что-то важное и конкретное, что они хотели бы, чтобы мы рассмотрели, мы были открыты для этого», — подчеркнул он, выступая 29 сентября на панельной дискуссии, организованной Гудзоновским институтом (организация, признанная нежелательной в РФ). Он также отметил, что трения между странами обострились именно из-за того, что сикхским сепаратистам «было предоставлено оперативное пространство в Канаде» благодаря снисходительному отношению канадских властей. Впрочем, в Индии, похоже, не готовы идти на радикальную конфронтацию: по прошествии срока ультиматума оказалось, что он не выполнен, а между странами идут переговоры.

Разумеется, не все сикхи в Канаде и других странах за пределами Индии поддерживают идею Халистана, а в самой Индии сикхи считаются одними из самых больших патриотов. Однако по понятным причинам за рубежом и, в частности, в Канаде сикхов-сепаратистов немало. Индия много лет подряд обвиняла Канаду, что она служит убежищем и площадкой террористов. Ниджар находился в розыске по подозрению в причастности ко взрыву в кинотеатре в 2007 году и убийству политика-сикха Рулды Сингха в 2009 году. В Индии Ниджара считают террористом.

Уже после смерти Ниджара, в сентябре 2023 года индийские власти конфисковали собственность другого сикхского лидера в Канаде — соратника Ниджара Гурпатванта Сингха Паннуна — за призывы к сепаратизму.

Стоит отметить, что сикхская диаспора — не единственная крупная национальная диаспора в Канаде. Есть еще украинская, насчитывающая свыше 1,3 млн человек, что довольно много для 40-миллионной Канады. Причем многие украинцы — потомки сбежавших туда после Второй мировой войны бандеровцев. Совсем недавно одного из этих бандеровцев чествовали в парламенте Канады, скандал не утихает до сих пор. Да и антироссийские акции в Канаде проходят регулярно, просто это не вызывает в России такого неприятия, как в Индии.

Поэтому обвинения со стороны Индии в предоставлении площадки террористам и сепаратистам не беспочвенны, это одна из «особенностей» Канады, находящейся в сильной зависимости от соседа — США.

Политический скандал между Оттавой и Дели уже приводит к очевидным финансовым издержкам для обеих стран. Коммерческие отношения стран оцениваются в $100 млрд, из них $70 млрд — канадские инвестиции. На фоне скандала были отменены переговоры по новому торговому соглашению, сулившему Канаде значительные выгоды.

После начала скандала в Индии заговорили, что на Канаду не стоит полагаться в ключевых сферах торговли. Хотя вопрос поддержки сепаратистов поднимался и до этого. В частности, обеспокоенность укрывательством антииндийских элементов высказывал премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита Трюдо в Индию — буквально за несколько дней до скандального заявления премьер-министра Канады.

Нельзя не отметить и про очень похожий сюжет со смертью сикхского лидера Автара Сингха Кханды, который умер в 2023 году в Англии. Причем в Британии также намекают на возможную причастность Индии к его гибели. По странному совпадению Британия также пытается заключить с Индией торговое соглашение, рассчитывая к 2030 году удвоить товарооборот между двумя странами, который в настоящее время составляет около £36 млрд.

Как и в случае с Канадой, Индия также весьма заинтересована в заключении такого соглашения, рассчитывая, что это облегчит проникновение в страну высоких технологий. Обвинения Индии в задействовании террористических методов могут дать западным странам возможность дополнительного давления на эту страну, которой в скором времени прочат третье место в мире по экономике после Китая и США.

После заявлений Трюдо союзники Канады — США и Великобритания — по поводу предполагаемой причастности Индии высказывались достаточно сдержанно. Однако разведданные, на которых Трюдо строил свое обвинение, поступили из сети “Пять глаз”, в которую входят Канада, США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Об этом заявил 24 сентября посол США в Канаде Дэвид Коэн.

Стоит отметить, что хотя скандал не утихает, накал его не настолько силен, чтобы стороны отказывались от переговоров. После ультимативного требования Индии, чтобы 41 канадский дипломат покинул страну, это требование не было выполнено в срок, а неназванные источники в дипломатических кругах Канады утверждают, что между странами ведутся переговоры.