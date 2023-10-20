Рост цен на жилую недвижимость

Несмотря на повышение процентных ставок, брокеры по недвижимости Royal LePage ожидают роста цен на жилую недвижимость к концу года, особенно в районе Большого Монреаля.

Несмотря на повышение процентных ставок, брокеры по недвижимости Royal LePage ожидают роста цен на жилую недвижимость к концу года, особенно в районе Большого Монреаля.

Брокеры ожидают, что цены вырастут на 8% в четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако сравнение проводится с периодом, когда цены снижались, уточняет в интервью Доминик Сен-Пьер, вице-президент и генеральный директор Royal LePage по провинции Квебек. Прогноз по-прежнему будет представлять собой рост на 2,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Рост процентных ставок вынуждает некоторых потенциальных покупателей откладывать свои проекты, но спрос остается высоким, отмечает Доминик Сен-Пьер.

« В настоящее время существует невероятный спрос на недвижимость. Мы постоянно говорим о нехватке предложений. Здесь много приезжих, население Квебека растет, и нам нужно разместить этих людей. Просто нет недвижимости, доступной как на рынке аренды, так и на рынке перепродажи ».

Согласно данным, опубликованным канадской ипотечной и жилищной корпорацией (SCHL) на прошлой неделе, в Монреале объем строительства в жилом секторе достиг исторического минимума.

За первые шесть месяцев этого года их количество в мегаполисе сократилось на 58%, и только 5927 единиц жилья находятся в стадии строительства.

По всей стране Royal LePage прогнозирует, что средние цены в Канаде вырастут на 7% по сравнению с прошлым годом.

Еще рано делать прогнозы на 2024 год, отвечает Доминик Сен-Пьер. Денежно-кредитная политика является одним из непредсказуемых элементов, которые путают карты. Тем не менее, он прогнозирует, что в следующем году не допустит снижения ставок по ипотечным кредитам.

« Наше очень предварительное мнение заключается в том, что мы не ожидаем значительного повышения цен в течение 2024 года. Мы также не думаем, что цены упадут. Ожидается, что цены останутся относительно стабильными »

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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