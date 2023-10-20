Банк Канады оценивает инновации и проблемы DeFi

17 октября Банк Канады опубликовал записку о децентрализованном финансировании (DeFi), в которой оценивались инновации, которые сделали его популярным, а также проблемы и риски, связанные с его использованием.

17 октября Банк Канады опубликовал записку о децентрализованном финансировании (DeFi), в которой оценивались инновации, которые сделали его популярным, а также проблемы и риски, связанные с его использованием.

В записке сотрудников DeFi описывается как многоуровневая структура, в которой блокчейн Ethereum служит нижним слоем (или расчетным уровнем). Разработчики создают различные инструменты и сервисы поверх основного блокчейна, включая токенизацию, услуги кредитования и заимствования и многое другое.

Записка для персонала проливает свет на рост популярности экосистемы DeFi, начиная с 2020 года, и на то, как она стала неотъемлемой частью криптоэкономики с миллиардными объемами в течение следующих нескольких лет. Популярность экосистемы пошла на убыль, начиная с 2022 года, когда рухнуло несколько ключевых криптоплатформ со значительным влиянием DeFi, включая Terra.

Говоря о ключевых особенностях децентрализованной экосистемы, в отчете высоко оценивается «компонуемость» DeFi, которая позволяет приложениям и сервисам в экосистеме взаимодействовать друг с другом. В публикации Банка Канады выделены три ключевые области, в которых DeFi может преобразовать финансовую систему:

Беспрепятственное предложение финансовых услуг: децентрализованная система на основе реестра уменьшает разногласия, возникающие в устаревшей системе, и расширяет объем финансовых услуг, предлагаемых в настоящее время.

децентрализованная система на основе реестра уменьшает разногласия, возникающие в устаревшей системе, и расширяет объем финансовых услуг, предлагаемых в настоящее время. Открытая конкуренция: экосистема DeFi открыта для создания и доступа для всех, учитывая природу ПО с открытым исходным кодом – это открывает путь к усилению конкуренции, предлагая конечным пользователям лучшие возможности.

экосистема DeFi открыта для создания и доступа для всех, учитывая природу ПО с открытым исходным кодом – это открывает путь к усилению конкуренции, предлагая конечным пользователям лучшие возможности. Прозрачность: использование программируемых смарт-контрактов исключает посредников и повышает прозрачность системы, поскольку все доступно для анализа людьми и программами.

Помимо ключевых инноваций DeFi, которые могут преобразовать традиционную финансовую систему, в записке персонала также говорится о проблемах и рисках, связанных с экосистемой DeFi, утверждая, что «несмотря на инновации и возможности, общие экономические выгоды от DeFi остаются ограниченными».

В заметке перечислены три ключевые проблемы, с которыми сегодня сталкивается система DeFi: отсутствие реальной токенизации, более высокая концентрация межсетевых соединений внутри и ее зависимость от нерегулируемой централизованной финансовой экосистемы.

В записке также подчеркиваются проблемы регулирования, связанные с экосистемой DeFi, и рост уязвимостей в экосистеме, что приводит к нескольким взломам и эксплойтам. В отчете утверждается, что «анонимный и безграничный характер публичных блокчейнов усложняет регулирующий надзор».