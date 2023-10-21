Что следует знать о работе дальнобойщиком в США?

Соединенные Штаты по праву считаются страной автомобильных грузоперевозок, ведь более 70% всех грузов транспортируются машинами. В связи с этим экономика очень зависит от этой индустрии, а профессия водителя трака является одной из самых популярных и хорошо оплачиваемых. Тем не менее дальнобойщики в США должны быть подготовленными и иметь соответствующие лицензии на работу.

Чтобы понять, подходит ли вам такая профессия, важно изучить ее особенности и требования к кандидатам. Далее мы пройдемся по главным характеристикам работы дальнобойщиком в Америке. Если вас интересует эта тема, после прочтения статьи рекомендуем обратиться к ресурсу BAZAR.club, где размещено множество полезных статей, а также вакансий со всех уголков США.

Высокий спрос на дальнобойщиков: что предлагают работодатели?

Согласно отчету Ассоциации дальнобойщиков, в 2022 году грузовыми автомобилями было перевезено свыше 11 млрд тонн грузов, а это более 72% от тоннажа всех внутренних перевозок. Спрос на услуги продолжает расти, что влияет на востребованность профессии трак драйвера в США.

На рынке труда вы можете найти множество вакансий для дальнобойщиков с выгодными условиями. Большинство компаний предлагают конкурентоспособную зарплату, льготы, дополнительные бенефиты. К примеру, на доске объявлений BAZAR.club размещаются как вакансии с возможностью обучения для новичков, которые только стремятся войти в индустрию, так и предложения для опытных дальнобойщиков.

При поиске работы кандидатов также интересует, сколько зарабатывают дальнобойщики в США. Согласно статистике Indeed, в среднем заработная плата трак драйвера составляет $91 635 в год.

Лицензия CDL – ключевое требование к кандидату

Работа на траке в США для некоторых новоприбывших иностранцев – это заветная цель, ведь такая профессия позволяет не только зарабатывать больше, чем среднестатистический гражданин страны, но и посещать множество интересных мест. Впрочем, независимо от того, американец вы или иммигрант, чтобы устроиться трак драйвером, необходимо получить специальные права – CDL (Commercial Driver License).

Получение лицензии на вождение трака состоит из трех этапов:

Оформление документов. Теоретическая подготовка. Практический экзамен.

Узнайте больше о нюансах получения новичком прав CDL из материала: «Как получить права CDL. Большой гайд».

Рабочий график водителя и особенности его составления

Рассмотрим еще одну специфическую характеристику профессии – график работы. Дальнобой по США может отправляться в длительные поездки или перемещать грузы по своему региону. К примеру, обслуживать несколько соседних штатов и после каждого мини-рейса возвращаться домой.

Также на рынке труда есть вакансии от компаний по грузоперевозкам, которые предлагают сотрудничество. В таком случае овнер-оператор может самостоятельно составлять график и выполнять столько работы, сколько захочет. Важно учитывать, что для получения действительно высокой заработной платы водителям приходится брать рейсы сверхурочно.

Также работа дальнобойщиком требует строгого соблюдения сроков доставки. Поэтому нужно тщательно планировать маршруты и рассчитывать время на каждую поездку. Таким образом, вы избежите неприятных ситуаций с заказчиками и зарекомендуете себя как профессионал.

Для некоторых кандидатов регулярные длительные путешествия по стране могут послужить поводом отказаться от работы, для других же, напротив, это выступает преимуществом. Следует исходить из собственных обстоятельств и подыскивать вакансии, которые соответствуют вашим пожеланиям к рабочему графику.

Соблюдение безопасности на дороге

Работа на траке в США, как и любая другая профессия, связанная с вождением, требует строгого соблюдения правил дорожного движения. Управление большой фурой с крупногабаритным грузом означает дополнительную ответственность для дальнобойщика – он должен быть максимально внимательным в дороге.

Дальнобойщикам необходимо следовать федеральным правилам, обеспечивающим безопасные грузоперевозки. Они составляются Федеральным управлением безопасности автотранспортных средств (FMCSA) и подразделением Министерства транспорта США (USDOT).

Репутация ответственного водителя на высококонкурентном рынке грузоперевозок играет ключевую роль при открытии собственной компании. Кроме того, навыки безопасного вождения больших траков являются важным преимуществом и для кандидатов, ищущих новую работу.

Дальнобойщик в США – весьма сложная и ответственная работа, но при этом прибыльная и интересная. Она дает возможность построить карьеру и открыть собственный бизнес в стабильной и востребованной индустрии грузоперевозок. Хотите узнать больше о возможностях профессионального роста и найти подходящие вакансии? Посетите портал BAZAR.club, где собрано множество полезных материалов.