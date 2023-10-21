Place Angrignon, один из самых больших торговых центров Монреаля

Рассказываем о торговом центре Place Angrignon, расположенном в западной части Монреале, одном из крупнейших торговых центров города.

Place Angrignon — это торговый центр, расположенный в районе ЛаСаль (LaSalle) в Монреале. Это один из крупнейших торговых центров Монреаля, в котором находятся десятки магазинов различных брендов, кафе, рестораны и развлекательные заведения.

Комплекс Place Angrignon был открыт в 1986 году, и он назван в честь Жана-Батиста-Артура Ангриньона (Jean-Baptiste-Arthur Angrignon, родился в 1875 году и скончался в 1948), бывшего советника мэрии Монреаля в период с 1921 года по 1934, человека, который очень много сделал развития района. По его инициативе был заложен парк Ангриньон, и в его честь были названы и парк, и станция метро и торговый центр.

В этом торговом комплексе можно найти много магазинов одежды, обуви, аксессуаров, косметики, электроники. В нём есть супермаркеты и специализированные магазины. Центр Ангриньон может также предложить услуги парикмахерских и салонов красоты, банков, фитнес-центры. Всего в центре находится более двухсот магазинов, включая такие известные бренды, как H&M, Zara, Winners, Sports Experts, Canadian Tire, The Bay и многие другие. Общая площадь комплекса, включая отдельно стоящие здания нескольких брендов и сетей, которые входят в ансамбль центра — до ста тысяч квадратных метров (всего на сегодняшний день в огромном лабиринте главного здания находятся семь крупнейших общеканадских торговых сетей, а в зданиях на общей площади — ещё пять).

В торговом центре Place Angrignon есть несколько неплохих ресторанов, где можно поесть и выпить. Вот некоторые из них:

Café Dépôt: это кофейня, где можно заказать разнообразные напитки на основе кофе, чая, шоколада и смузи. Также здесь можно попробовать круассаны, маффины, сэндвичи и салаты. Хорошее место для отдыха в ходе шопинга… Несколько из самых популярных заведений:

Cora: это сеть ресторанов, специализирующихся на завтраках и обедах. Здесь можно насладиться свежими фруктами, яичницей, блинами, вафлями, омлетами и другими блюдами. В первую очередь славится хорошими завтраками.

La Belle et La Boeuf: это «гастропаб», где можно попробовать вкусные бургеры, крылышки, сырные палочки и другие закуски. Также здесь есть большой выбор коктейлей, пива и вина. Это место подходит для тех, кто хочет повеселиться в дружеской атмосфере

Sushi Shop: это суши-бар, где можно заказать различные виды суши, роллов, сашими и поке. Также здесь есть супы, салаты и десерты. Идеальное место подходит для тех, кто любит японскую кухню и свежие морепродукты.

Thai Express: это ресторан быстрого питания восточной кухни, где можно попробовать тайскую кухню. Здесь можно выбрать традиционные восточные блюда и соусы. В этом ресторане подаются пад тай, карри, рис по-тайски, лапша по-тайски и другие овощные и мясные блюда. Место подходит для тех, кто любит острую и экзотическую еду.

Заметим, что одним из преимуществ Place Angrignon является транспортная доступность, поскольку этот торговый центр расположен недалеко от станции метро Angrignon.