Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Бизнес Торговый центр Place Angrignon
Angrignon
Один из залов комплекса Ангриньон. Фотография с сайта центра: https://www.westcliff.ca/fr/1-centre-commercial-carrefour-angrignon.html.

Торговый центр Place Angrignon

Megan Jorgensen Окт 21, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых, Хорошие новости Оставить комментарий 40 Просмотров

Place Angrignon, один из самых больших торговых центров Монреаля

Рассказываем о торговом центре Place Angrignon, расположенном в западной части Монреале, одном из крупнейших торговых центров города.

Place Angrignon — это торговый центр, расположенный в районе ЛаСаль (LaSalle) в Монреале. Это один из крупнейших торговых центров Монреаля, в котором находятся десятки магазинов различных брендов, кафе, рестораны и развлекательные заведения.

Комплекс Place Angrignon был открыт в 1986 году, и он назван в честь Жана-Батиста-Артура Ангриньона (Jean-Baptiste-Arthur Angrignon, родился в 1875 году и скончался в 1948), бывшего советника мэрии Монреаля в период с 1921 года по 1934, человека, который очень много сделал развития района. По его инициативе был заложен парк Ангриньон, и в его честь были названы и парк, и станция метро и торговый центр.

В этом торговом комплексе можно найти много магазинов одежды, обуви, аксессуаров, косметики, электроники. В нём есть супермаркеты и специализированные магазины. Центр Ангриньон может также предложить услуги парикмахерских и салонов красоты, банков, фитнес-центры. Всего в центре находится более двухсот магазинов, включая такие известные бренды, как H&M, Zara, Winners, Sports Experts, Canadian Tire, The Bay и многие другие. Общая площадь комплекса, включая отдельно стоящие здания нескольких брендов и сетей, которые входят в ансамбль центра — до ста тысяч квадратных метров (всего на сегодняшний день в огромном лабиринте главного здания находятся семь крупнейших общеканадских торговых сетей, а в зданиях на общей площади — ещё пять).

В торговом центре Place Angrignon есть несколько неплохих ресторанов, где можно поесть и выпить. Вот некоторые из них:
Café Dépôt: это кофейня, где можно заказать разнообразные напитки на основе кофе, чая, шоколада и смузи. Также здесь можно попробовать круассаны, маффины, сэндвичи и салаты. Хорошее место для отдыха в ходе шопинга… Несколько из самых популярных заведений:

  • Cora: это сеть ресторанов, специализирующихся на завтраках и обедах. Здесь можно насладиться свежими фруктами, яичницей, блинами, вафлями, омлетами и другими блюдами. В первую очередь славится хорошими завтраками.
  • La Belle et La Boeuf: это «гастропаб», где можно попробовать вкусные бургеры, крылышки, сырные палочки и другие закуски. Также здесь есть большой выбор коктейлей, пива и вина. Это место подходит для тех, кто хочет повеселиться в дружеской атмосфере
  • Sushi Shop: это суши-бар, где можно заказать различные виды суши, роллов, сашими и поке. Также здесь есть супы, салаты и десерты. Идеальное место подходит для тех, кто любит японскую кухню и свежие морепродукты.
  • Thai Express: это ресторан быстрого питания восточной кухни, где можно попробовать тайскую кухню. Здесь можно выбрать традиционные восточные блюда и соусы. В этом ресторане подаются пад тай, карри, рис по-тайски, лапша по-тайски и другие овощные и мясные блюда. Место подходит для тех, кто любит острую и экзотическую еду.

Заметим, что одним из преимуществ Place Angrignon является транспортная доступность, поскольку этот торговый центр расположен недалеко от станции метро Angrignon.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*