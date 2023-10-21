Канадские банки сокращают число работников

Не самые хорошие новости для работников банковской сферы в Канаде – грядут сокращения. Они вызваны разными причинами, но они будут.

В октябре этого года финансовая компания Desjardins объявила об очередном сокращении персонала (официально Desjardins не является банком, а кооперативной финансовой компанией, хотя выполняет те же задачи и имеет те же функции, что и любой банк). На сей раз увольняются 400 работников, и найти им работу в других банках будет сложновато, так как и другие финансовые учреждения проводят сегодня политику сокращения персонала. Чаще, правда, речь идёт о сокращении вакантных должностей после выхода сотрудника на пенсию или перехода на работу в другую компанию, но, так или иначе, работников становится всё меньше.

В конкретном случае с Дежардан речь идёт о сотрудниках разных филиалов в Монреале и в городе Леви (где находится штаб-квартира компании). Руководство пояснило, что сокращение количества рабочих мест вызвано желанием “сократить расходы на административные нужды” в не самые лёгкие времена для банковского сектора вообще и для Дежардан в частности. Никто не скрывает, что количество рабочих мест сокращается и в связи с развитием новых технологий, в связи с оптимизацией рабочих процессов, в связи с приходом Искусственного Интеллекта, благодаря которому должности совмещаются, а процесс обработки данных ускоряется.

Напомним, что в июне этого года Дежардан уже уволил около 180 сотрудников в Монреале, но, как видим, эта мера, направленная на сокращение расходов, оказалась недостаточной.

Нет сомнений, что по мере развития ИИ процесс сокращения должностей будет продолжаться, а функции человека будут всё больше и больше переходить к умным машинам. Впрочем, процесс идёт уже десятки лет, и нынешнее положение на рынке труда в банковской и финансовой сфере характеризуется лишь ускорением этого процесса…