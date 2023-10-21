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Экономика Бизнес Desjardins уволил еще 400 работников
Desjardins
Дежардин

Desjardins уволил еще 400 работников

Megan Jorgensen Окт 21, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Работа, Финансы, Экономика Оставить комментарий 59 Просмотров

Канадские банки сокращают число работников

Не самые хорошие новости для работников банковской сферы в Канаде – грядут сокращения. Они вызваны разными причинами, но они будут.

В октябре этого года финансовая компания Desjardins объявила об очередном сокращении персонала (официально Desjardins не является банком, а кооперативной финансовой компанией, хотя выполняет те же задачи и имеет те же функции, что и любой банк). На сей раз увольняются 400 работников, и найти им работу в других банках будет сложновато, так как и другие финансовые учреждения проводят сегодня политику сокращения персонала. Чаще, правда, речь идёт о сокращении вакантных должностей после выхода сотрудника на пенсию или перехода на работу в другую компанию, но, так или иначе, работников становится всё меньше.

В конкретном случае с Дежардан речь идёт о сотрудниках разных филиалов в Монреале и в городе Леви (где находится штаб-квартира компании). Руководство пояснило, что сокращение количества рабочих мест вызвано желанием “сократить расходы на административные нужды” в не самые лёгкие времена для банковского сектора вообще и для Дежардан в частности. Никто не скрывает, что количество рабочих мест сокращается и в связи с развитием новых технологий, в связи с оптимизацией рабочих процессов, в связи с приходом Искусственного Интеллекта, благодаря которому должности совмещаются, а процесс обработки данных ускоряется.

Напомним, что в июне этого года Дежардан уже уволил около 180 сотрудников в Монреале, но, как видим, эта мера, направленная на сокращение расходов, оказалась недостаточной.

Нет сомнений, что по мере развития ИИ процесс сокращения должностей будет продолжаться, а функции человека будут всё больше и больше переходить к умным машинам. Впрочем, процесс идёт уже десятки лет, и нынешнее положение на рынке труда в банковской и финансовой сфере характеризуется лишь ускорением этого процесса…

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