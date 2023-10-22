Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы избежать депрессии

Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы избежать депрессии

Виктория Христова Окт 22, 2023 Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы избежать депрессии отключены 58 Просмотров

Сон продолжительностью менее пяти часов в сутки может повысить риск развития депрессии. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на сайте Nature Journal.

Сон продолжительностью менее пяти часов в сутки может повысить риск развития депрессии. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на сайте Nature Journal.

Как объяснили специалисты Университетского колледжа Лондона, недостаточная продолжительность сна и депрессия зачастую идут рука об руку. При этом именно бессонница, как правило, считается симптомом депрессивного расстройства: ученые решили выяснить, так ли это на самом деле.

Для этого были изучены генетические данные и характеристики о состоянии состоянии здоровья более 7000 человек. В среднем в ходе эксперимента участники спали около семи часов в сутки, однако 10% из них – менее пяти часов.

“У людей, продолжительность сна в сутки которых составляет пять часов или меньше, в 2,5 раза чаще развивается депрессия. А у пациентов с депрессивным расстройством, в свою очередь, на треть чаще наблюдаются проблемы со сном”.

Ученые пришли к выводу, что именно продолжительность сна, вероятнее всего, предшествует нарушению психического здоровья, а не наоборот.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*