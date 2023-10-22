СМИ сообщили о попытке перехвата самолетами КНР канадского самолета у Тайваня

Сообщения о попытке перехвата китайскими самолетами канадского патрульного самолета Lockheed CP-140 Aurora в небе над Тайваньским проливом появились в социальных сетях, сообщил портал Taiwan News.

Сообщения о попытке перехвата китайскими самолетами канадского патрульного самолета Lockheed CP-140 Aurora в небе над Тайваньским проливом появились в социальных сетях, сообщил портал Taiwan News.

Министерство обороны острова сообщило о 13 китайских самолетах, залетевших в зону опознавания ПВО Тайваня (Аir defense identification zone, ADIZ). Пользователь Taiwan ADIZ в соцсети Facebook опубликовал запись о том, что китайские самолеты были посланы на перехват канадского самолета. Однако поднятые в воздух тайваньские истребители не позволили им этого сделать.

Также по информации пользователя, в это время в небе над Тайваньским проливом находились пассажирский самолеты Bombardier CL-600, разведывательный самолет Boeing RC-135 и противолодочный самолет Boeing RC-135, а также самолет-заправщик KC-46 Pegasus.

Министерство обороны острова пока не ответило на запрос Taiwan News об инциденте.

Напомним, полеты китайских военных самолетов через зону опознавания ПВО активизировались в сентябре 2020 года. Зона опознавания ПВО простирается за пределы воздушного пространства Тайваня. В этой зоне авиадиспетчеры острова просят самолеты идентифицировать себя. Пролеты через зону не являются нарушением международного законодательства.