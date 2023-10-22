Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости СМИ сообщили о попытке перехвата самолетами КНР канадского самолета у Тайваня
jet
Самолёт летит, мотор работает. Фото Меган Хорхенсен.

СМИ сообщили о попытке перехвата самолетами КНР канадского самолета у Тайваня

Виктория Христова Окт 22, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи СМИ сообщили о попытке перехвата самолетами КНР канадского самолета у Тайваня отключены 60 Просмотров

Сообщения о попытке перехвата китайскими самолетами канадского патрульного самолета Lockheed CP-140 Aurora в небе над Тайваньским проливом появились в социальных сетях, сообщил портал Taiwan News.

Сообщения о попытке перехвата китайскими самолетами канадского патрульного самолета Lockheed CP-140 Aurora в небе над Тайваньским проливом появились в социальных сетях, сообщил портал Taiwan News.

Министерство обороны острова сообщило о 13 китайских самолетах, залетевших в зону опознавания ПВО Тайваня (Аir defense identification zone, ADIZ). Пользователь Taiwan ADIZ в соцсети Facebook опубликовал запись о том, что китайские самолеты были посланы на перехват канадского самолета. Однако поднятые в воздух тайваньские истребители не позволили им этого сделать.

Также по информации пользователя, в это время в небе над Тайваньским проливом находились пассажирский самолеты Bombardier CL-600, разведывательный самолет Boeing RC-135 и противолодочный самолет Boeing RC-135, а также самолет-заправщик KC-46 Pegasus.

Министерство обороны острова пока не ответило на запрос Taiwan News об инциденте.

Напомним, полеты китайских военных самолетов через зону опознавания ПВО активизировались в сентябре 2020 года. Зона опознавания ПВО простирается за пределы воздушного пространства Тайваня. В этой зоне авиадиспетчеры острова просят самолеты идентифицировать себя. Пролеты через зону не являются нарушением международного законодательства.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*