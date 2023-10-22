Гигантская черепаха ищет «дом» в Канаде

Призыв найти дом для гигантской черепахи, уже прославившейся после того, как ее нашли брошенной на шпинатном поле, пришел из Британской Колумбии. Тяжелая ситуация с рептилией весом почти 16 килограммов по имени Фрэнк Танк, вызвала широкое сочувствие среди местного населения, которое мобилизуется для оказания первичной помощи.

Призыв найти дом для гигантской черепахи, уже прославившейся после того, как ее нашли брошенной на шпинатном поле, пришел из Британской Колумбии. Тяжелая ситуация с рептилией весом почти 16 килограммов по имени Фрэнк Танк, вызвала широкое сочувствие среди местного населения, которое мобилизуется для оказания первичной помощи.

«Я подумал, что этот камень там делает? Потому что я никогда его раньше не видел. А потом вдруг он начал двигаться. Не быстро, но он двигался. Нужно было пару раз моргнуть, чтобы увидеть это», — рассказала владелица фермы в Ричмонде Шелли Смит, где было сделано необычное открытие.

Происхождение Фрэнка до сих пор остается загадкой. По мнению ветеринара Адриана Уолтона из ветлечебницы Дьюдни, черепах часто бросают перепуганные владельцы. Родом из Сахары, этот вид сейчас находится под угрозой исчезновения, но его часто контрабандой вывозят для перепродажи на рынке экзотических видов.

«Они стоят относительно недорого для черепахи — около 500 канадских долларов — и поэтому люди покупают их в качестве домашних животных. Но затем они вырастают до своих полноценных размеров, становясь намного больше, чем могут выдержать их хозяева», — пояснил Уолтон, добавив, что люди склонны недооценивать и продолжительность жизни этих существ.

Сотни людей предложили приют огромной черепахе, но лишь немногие могут реально обеспечить ей условия, необходимые для жизни. Танк Фрэнк сейчас живет в приемной семье, пока ветеринарный персонал не подыщет ему постоянный дом.

В зимние месяцы черепахам необходимо находиться в теплом месте, но они имеют склонность грызть стены и постоянно копать, а летом им нужны большие пространства, например, загон.