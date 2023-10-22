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География Канады, краткий обзор

Megan Jorgensen Окт 22, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Общество, Природа, погода, экология, Путешествия, туризм, Хорошие новости Оставить комментарий 1,201 Просмотров

География Канады – краткое введение для тех, кого хочет узнать эту страну

Самая короткая презентация географии Канады. Самые важные сведения об этой стране, одной из самых больших в мире по площади.

Информация для тех, кто только что приехал, кто про страну почти ничего не знает, но хотел бы начать её изучать. Разумеется, в этой заметке приводится лишь самая важная информация по географии Канады, да и та неполная, но для начала процесса познания заметка подходит:

Канада, одна из самых больших стран мира, занимает почти всю северную половину Северной Америки и прилегающие к ней острова, среди которых — Ванкувер на западе от материка, Ньюфаундленд — на востоке, острова Канадского Арктического архипелага — на севере. Общая площадь страны равняется почти 10 миллионам квадратных километров.

Протяжённость Канады с запада на восток — 7700 км, а с севера на юг — 4600 км. Канада омывается Тихим, Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

Единственная страна, с которой Канада имеет сухопутную границу, — США. Две трети 33 миллионного населения страны проживает в двухсоткилометровой полосе вдоль этой границы.

Канада также граничит с Францией, и протяжённость морской границы между этими странами – примерно сто километров (а каким образом получается, что у Канады есть общая граница с Францией, вопрос для любознательных).

Канада известна своими необозримыми степями, красивейшими горами и богатством недр, лесов и вод.

Западное побережье страны высокое, обрывистое и изрезанное заливами. Вблизи побережья находится большое количество островов: Ванкувер, остров Королевы Шарлотты и другие. Тихий океан никогда не замерзает.

Восточное побережье тоже обрывисто и изрезано бухтами и заливами. Наиболее глубокими заливами атлантического побережья Канады являются залив Св. Лаврентия и бухта (залив) Фанди. Атлантические океан замерзает редко, да и то, на короткое время, но туманы и штормы мешают регулярному судоходству.

Побережье Северного Ледовитого Океана менее живописно. Океан замерзает на 9-10 месяцев в году, и судоходство возможно только в короткие летние месяцы.

Благодаря своему расположению между двумя океанами, коммерческие связи Канады с большинством стран поддерживаются водным путем.

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