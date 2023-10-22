География Канады – краткое введение для тех, кого хочет узнать эту страну

Самая короткая презентация географии Канады. Самые важные сведения об этой стране, одной из самых больших в мире по площади.

Информация для тех, кто только что приехал, кто про страну почти ничего не знает, но хотел бы начать её изучать. Разумеется, в этой заметке приводится лишь самая важная информация по географии Канады, да и та неполная, но для начала процесса познания заметка подходит:

Канада, одна из самых больших стран мира, занимает почти всю северную половину Северной Америки и прилегающие к ней острова, среди которых — Ванкувер на западе от материка, Ньюфаундленд — на востоке, острова Канадского Арктического архипелага — на севере. Общая площадь страны равняется почти 10 миллионам квадратных километров.

Протяжённость Канады с запада на восток — 7700 км, а с севера на юг — 4600 км. Канада омывается Тихим, Атлантическим и Северным Ледовитым океанами.

Единственная страна, с которой Канада имеет сухопутную границу, — США. Две трети 33 миллионного населения страны проживает в двухсоткилометровой полосе вдоль этой границы.

Канада также граничит с Францией, и протяжённость морской границы между этими странами – примерно сто километров (а каким образом получается, что у Канады есть общая граница с Францией, вопрос для любознательных).

Канада известна своими необозримыми степями, красивейшими горами и богатством недр, лесов и вод.

Западное побережье страны высокое, обрывистое и изрезанное заливами. Вблизи побережья находится большое количество островов: Ванкувер, остров Королевы Шарлотты и другие. Тихий океан никогда не замерзает.

Восточное побережье тоже обрывисто и изрезано бухтами и заливами. Наиболее глубокими заливами атлантического побережья Канады являются залив Св. Лаврентия и бухта (залив) Фанди. Атлантические океан замерзает редко, да и то, на короткое время, но туманы и штормы мешают регулярному судоходству.

Побережье Северного Ледовитого Океана менее живописно. Океан замерзает на 9-10 месяцев в году, и судоходство возможно только в короткие летние месяцы.

Благодаря своему расположению между двумя океанами, коммерческие связи Канады с большинством стран поддерживаются водным путем.