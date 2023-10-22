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Новости Судья Энгорон поднял вопрос об аресте Трампа
Довольный Дональд Трамп

Судья Энгорон поднял вопрос об аресте Трампа

Виктория Христова Окт 22, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Судья Энгорон поднял вопрос об аресте Трампа отключены 56 Просмотров

Арест угрожает экс-президенту США Дональду Трампу из-за нарушения постановления о неразглашении, 20 октября сообщил телеканал NBC News.

Арест угрожает экс-президенту США Дональду Трампу из-за нарушения постановления о неразглашении, 20 октября сообщил телеканал NBC News.

Судьей Артуром Энгороном был поднят вопрос о заключении Дональда Трампа в тюрьму за то, что он по требованию суда не удалил пост, в котором экс-президент неуважительно отнесся к клерку судьи.

Как считает судья Энгорон, Трамп в соцсети опубликовал «неправдивый и пренебрежительный» пост о клерке судьи.

Напомним, год назад на Трампа был подан иск в размере 250 миллионов долларов. Его подозревали в мошенничестве и предоставлении ложных сведений.

Более $7,1 млн было собрано в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа после публикации его тюремной фотографии, заявили в предвыборном штабе политика.

Эта сумма, собранная за пару дней после публикации фотографии, составляет более трети от общей суммы почти в $20 млн, собранной за предыдущие три недели, подчеркнули представители предвыборной команды Трампа.

Только за 25 августа была собрана наибольшая за всю данную предвыборную кампанию сумма в $4,18 млн. В штабе Трампа рассчитывают, что общая сумма в поддержку их кандидата превысит $20 млн уже через несколько дней.

В значительной степени такой резкий рост собранных средств можно объяснить резким всплеском спроса на сувенирные товары, продаваемые участниками предвыборной кампании в ее интернет-магазине.

Сразу после формального ареста экс-президента в Атланте и публикации его тюремной фотографии его команда поймала волну и запустила продажу футболок, плакатов, наклеек на бампер, охладителей для напитков и прочих товаров с этой фотографией и лозунгом «Никогда не сдавайся!»

 

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