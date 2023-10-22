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Общество Криминал Мошенничество на заправках – Bluetooth как средство наживы
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А можно ли так же заправить электроавтомобиль? Наверняка.

Мошенничество на заправках – Bluetooth как средство наживы

Megan Jorgensen Окт 22, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 75 Просмотров

Новый (относительно новый) способ мошенничества или как заправить машину бесплатно

Киберпреступники не дремлют – всё чаще пираты заправляются на заправке бесплатно, получая незаконный доступ к бензонасосу.

Пока речь идёт об единичных случаях, так что говорить о пандемии или даже об эпидемии воровства бензина не приходится, но ситуация настораживает. В сентябре в США два мошенника сумели украсть 3 тысячи литров бензина на автозаправке в Детройте. Пока один подельник воспользовался Bluetooth на своём телефоне и несанкционированно вошёл в систему, сидя в легковом автомобиле, другой спокойно подключил насос и закачал в цистерну своего грузовика три тысячи литров горючего. Воришки действовали открыто, на глазах у публики и сотрудников заправки, и никто даже не подозревал, что оплата не произведена.

Заправивишись, преступники спокойно уехали, а факт кражи был обнаружен лишь позже, когда работники удивились тому факту, что куда-то исчезли тысячи литров бензина (800 галлонов – в США заправляются галлонами). Общая стоимость украденного составила более трёх тысяч долларов США (цены устанавливает хозяин заправки, но они, конечно, примерно равны на всех заправках штата).

Полиция и ФБР ведут поиски преступников, но пока ворюг выявить не удалось, что кажется удивительным – вся операция зафиксирована камерами наблюдения и представляется очевидным, что номера автомобилей и маршрут их движения должны быть известны. Предполагается, что преступники подготовителись к операции тщательно, сумев скрыться от наблюдения.

Представители властей не теряют надежды схватить воров. Дело даже не в сумме похищенного, а в прецеденте – крайне желательно показать потенциальным преступникам, что любая попытка украсть бензин с помощью технологий будет пресечена. Но эксперты задаются вопросом – если три тысячи пропавших литров бензина всё же довольно легко обнаружить, то кражу нескольких десятков литров, когда вор заправит один бак, обнаружить нереально.

Таким образом, встаёт вопрос о разработке и внедрении новых программ, которые позволили бы уберечь заправки от несанкционированного доступа в систему. А пока, представитель ФБР признал сквозь зубы, что за последнее время зафиксировано около двух десятков подобных случаев, несколько человек задержаны, но в каждом случае ущерб составляет несколько десятков долларов, так что дороже воришек ловить и отдавать под суд. А главное, понять, сколько любителей наживы – современных пиратов, бросились на борьбу за бесплатный бензин, сообразив, как использовать свои телефоны для воровства горючего. В Канаде и в Европе уже забили тревогу, и эксперты считают, что эпидемия в скором времени перекинется и на другие страны. В данном случае на хорьков свалить проблему не удастся, если, конечно, не считать хорьками воришек.

И возникает законный вопрос – сколько раз уже таким образом крали бензин и бесплатно заправляли электроавтомобили, прихватывая горючее небольшими порциями, дабы не попасться?

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