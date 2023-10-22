Новый (относительно новый) способ мошенничества или как заправить машину бесплатно

Киберпреступники не дремлют – всё чаще пираты заправляются на заправке бесплатно, получая незаконный доступ к бензонасосу.

Пока речь идёт об единичных случаях, так что говорить о пандемии или даже об эпидемии воровства бензина не приходится, но ситуация настораживает. В сентябре в США два мошенника сумели украсть 3 тысячи литров бензина на автозаправке в Детройте. Пока один подельник воспользовался Bluetooth на своём телефоне и несанкционированно вошёл в систему, сидя в легковом автомобиле, другой спокойно подключил насос и закачал в цистерну своего грузовика три тысячи литров горючего. Воришки действовали открыто, на глазах у публики и сотрудников заправки, и никто даже не подозревал, что оплата не произведена.

Заправивишись, преступники спокойно уехали, а факт кражи был обнаружен лишь позже, когда работники удивились тому факту, что куда-то исчезли тысячи литров бензина (800 галлонов – в США заправляются галлонами). Общая стоимость украденного составила более трёх тысяч долларов США (цены устанавливает хозяин заправки, но они, конечно, примерно равны на всех заправках штата).

Полиция и ФБР ведут поиски преступников, но пока ворюг выявить не удалось, что кажется удивительным – вся операция зафиксирована камерами наблюдения и представляется очевидным, что номера автомобилей и маршрут их движения должны быть известны. Предполагается, что преступники подготовителись к операции тщательно, сумев скрыться от наблюдения.

Представители властей не теряют надежды схватить воров. Дело даже не в сумме похищенного, а в прецеденте – крайне желательно показать потенциальным преступникам, что любая попытка украсть бензин с помощью технологий будет пресечена. Но эксперты задаются вопросом – если три тысячи пропавших литров бензина всё же довольно легко обнаружить, то кражу нескольких десятков литров, когда вор заправит один бак, обнаружить нереально.

Таким образом, встаёт вопрос о разработке и внедрении новых программ, которые позволили бы уберечь заправки от несанкционированного доступа в систему. А пока, представитель ФБР признал сквозь зубы, что за последнее время зафиксировано около двух десятков подобных случаев, несколько человек задержаны, но в каждом случае ущерб составляет несколько десятков долларов, так что дороже воришек ловить и отдавать под суд. А главное, понять, сколько любителей наживы – современных пиратов, бросились на борьбу за бесплатный бензин, сообразив, как использовать свои телефоны для воровства горючего. В Канаде и в Европе уже забили тревогу, и эксперты считают, что эпидемия в скором времени перекинется и на другие страны. В данном случае на хорьков свалить проблему не удастся, если, конечно, не считать хорьками воришек.

И возникает законный вопрос – сколько раз уже таким образом крали бензин и бесплатно заправляли электроавтомобили, прихватывая горючее небольшими порциями, дабы не попасться?