Рецепты блюд из патиссонов, этих замечательных овощей (скорее, фруктов)

Четыре рецепта блюд с патиссонами: патиссоны фаршированные, маринованные, маленькие патиссончики, патиссоны жареные.

Патиссоны — одно из самых замечательных изобретений человчества. Мобильный телефон или, там самолёт — всё это вредно (спросите у Греты — помните такую?), а вот патиссоны никто не обвинит во вредности! Они очень уж хороши. Вот вам четыре рецепта с патиссонами

Маринованные патиссоны

Патиссоны многие любят с детства. Особенно махонькие, кисленькие и сладкие одновременно, сочные… Всегда казалось, будто бы патиссоны готовят как-то невероятно сложно, сверхповара, так сказать. Ан, оказалось, не так всё сложно:

Моем полкилограмма мелких патиссонов и укладываем их в соленую воду (средней солености, но не надо пересаливать)

Варим под крышкой минут 15, а затем даем стечь воде.

Пока патиссоны ещё тёплые, разрезаем каждый из них на две части, после чего кладем на тарелку разрезом вверх в один слой

Поливаем патиссоны ароматным уксусом (винным, бальзамическим) и оливковым маслом, оставив блюдо часа на три в холодильнике под крышкой, чтобы патиссоны пропитались маслом и уксусом

Посыпаем листиками мяты и подаем к столу, как закуску.

Патиссоны фаршированные

Грешны, ценим патиссоны. Маленькие и не очень. Твердые, хрустящие и не очень. Сочные и суховатые. Однако фаршированные патиссоны редко приходится видеть.

Готовим фаршированные патиссоны следующим образом:

Берем два очень больших патиссона – граммов по 500. Сырых, свежих, конечно. Разрезаем пополам, заливаем соленой водой так, чтобы патиссоны наши скрылись под водою. Доводим воду до кипения. Варим патиссоны минут 10-15, все зависит от плиты. В любом случае, плоды должны легко прокалываться. Как только прокалываются без усилий – сливаем воду и остужаем патиссоны. Граммов 300 зеленого лука режем мелко колечками, три луковицы обычного лука – желательно не самого горького, режем дольками. На сковороде растапливаем столовую ложку сливочного масла и тушим в нём обычный лук минуты три, затем добавляем зеленый и тушим еще минуты три. Разумеется, помешиваем смесь. Пока лук тушится, из патиссонов удаляем семена и примерно две-трети мякоти их. Вытащенную мякоть режем крупными кусками и добавляем в сковороду к луку. Посыпаем парой столовых ложек тертого твердого сыра (пармезанский сыр в самый раз). Всё тщательно размешиваем, немного солим и перчим, тушим до тех пор, пока на сковороде не останется жидкости (процесс будет очень быстрым). Крышкой сковороду, понятное дело, не закрываем. Теперь эту массу возвращаем в патиссоны и кладем их в огнестойкую форму. Поливаем патиссоны обычными, не очень жирными сливками (по 2-3 ложки сливок на половинку патиссона). Если есть желание – можно посыпать миндалем или грецкими орехами. Запекать в духовке при 220 градусах Цельсия минут 10-20, опять же, от духовки зависит.

Как закуска к праздничному столу – не хуже салата оливье.

Фаршированные патиссончики

Про фаршированные патиссоны мы чуть выше рассказали. Внимательный читатель законспектировал. Вдумчиво изучил источник, проверил рецепт патиссонов на опыте.

Теперь же очередной шаг к познанию патиссонов. Фаршируем мелкие патиссоны. Это несколько сложнее фаршированаия патиссонов крупных. Однако, и этим искусством можно овладеть.

Берем 16 мелкие патиссончиков, каждый граммов по 50 весом, моем их и бланшируем в кипящей соленой воде минут пять, после чего воду сливаем Измельчаем одну луковицу и кладем ее в сковороду, заливаем тремя столовыми ложками оливкового масла и тушим до прозрачности Один сочный помидор очищаем от кожицы (обдав кипятком), и режем на мелкие кусочки Один стручок перца чили тоже измельчаем (осторожно, он может вызвать жжение на коже, если брать голыми руками) В поджаренный лук добавить 200 граммов говяжьего фарша, обжарить в луке минуты три Добавить в фарш резаный помидор и чили, посолить, поперчить и жарить еще минут пять У патисончиков отрезать верхушечку, извлечь семена и часть мякоти Полить патиссоны соком одного лимона Поставить их в один слой в термостойкую форму, заполнить мясной начинкой Полить патиссоны взбитыми сливками Выставить на среднюю решетку духовки, нагретой до 225 градусов по Цельсию Запекать минут 20. Получилась замечательная горячая закуска.

Патиссоны жареные

Патиссоны – это фрукты. Как и арбуз, кабачки, тыква и даже огурцы – все эти плоды полностью подпадают под ботаническое определение фруктов. Ну, и в какой раздел занести? Даже такая точная наука, как математика, не подскажет. Не говоря уже о геоморфологии. Посему – рецепт жареных патиссонов:

Необходимые продукты:

Четыре патиссона

Одно яйцо

Сливочное масло – граммов 30

100 граммов тертого сыра

Три яйца

Зелень петрушки

Мука пшеничная для обваливания патиссонов

Панировочные сухари – дл той же цели

Подсолнечное масло для жарки

Готовим:

С патиссонов срезаем кожицу, нарезаем их дольками толщиной в полсантиметра, посолим и обжариваем слегка в подсолнечном масле на среднем огне В кастрюлю кладем сливочное масло, тертый сыр, яйца Посыпаем петрушкой и ставим на малый огонь, размешивая постоянно Как только масса станет однородной смазываем ею патиссоны Обваливаем патиссоны в муке, смачиваем в последнем яйце, панируем в сухарях Ставим на средний огонь и держим до готовности – минут пять Подаем как горячую закуску.