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Патиссоны.

Рецепты блюд из патиссонов

Megan Jorgensen Окт 22, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Отдых, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 48 Просмотров

Рецепты блюд из патиссонов, этих замечательных овощей (скорее, фруктов)

Четыре рецепта блюд с патиссонами: патиссоны фаршированные, маринованные, маленькие патиссончики, патиссоны жареные.

Патиссоны — одно из самых замечательных изобретений человчества. Мобильный телефон или, там самолёт — всё это вредно (спросите у Греты — помните такую?), а вот патиссоны никто не обвинит во вредности! Они очень уж хороши. Вот вам четыре рецепта с патиссонами

Маринованные патиссоны

Патиссоны многие любят с детства. Особенно махонькие, кисленькие и сладкие одновременно, сочные… Всегда казалось, будто бы патиссоны готовят как-то невероятно сложно, сверхповара, так сказать. Ан, оказалось, не так всё сложно:

  • Моем полкилограмма мелких патиссонов и укладываем их в соленую воду (средней солености, но не надо пересаливать)
  • Варим под крышкой минут 15, а затем даем стечь воде.
  • Пока патиссоны ещё тёплые, разрезаем каждый из них на две части, после чего кладем на тарелку разрезом вверх в один слой
  • Поливаем патиссоны ароматным уксусом (винным, бальзамическим) и оливковым маслом, оставив блюдо часа на три в холодильнике под крышкой, чтобы патиссоны пропитались маслом и уксусом
  • Посыпаем листиками мяты и подаем к столу, как закуску.

Патиссоны фаршированные

Грешны, ценим патиссоны. Маленькие и не очень. Твердые, хрустящие и не очень. Сочные и суховатые. Однако фаршированные патиссоны редко приходится видеть.

Готовим фаршированные патиссоны следующим образом:

  1. Берем два очень больших патиссона – граммов по 500. Сырых, свежих, конечно. Разрезаем пополам, заливаем соленой водой так, чтобы патиссоны наши скрылись под водою.
  2. Доводим воду до кипения. Варим патиссоны минут 10-15, все зависит от плиты. В любом случае, плоды должны легко прокалываться. Как только прокалываются без усилий – сливаем воду и остужаем патиссоны.
  3. Граммов 300 зеленого лука режем мелко колечками, три луковицы обычного лука – желательно не самого горького, режем дольками.
  4. На сковороде растапливаем столовую ложку сливочного масла и тушим в нём обычный лук минуты три, затем добавляем зеленый и тушим еще минуты три. Разумеется, помешиваем смесь.
  5. Пока лук тушится, из патиссонов удаляем семена и примерно две-трети мякоти их.
  6. Вытащенную мякоть режем крупными кусками и добавляем в сковороду к луку.
  7. Посыпаем парой столовых ложек тертого твердого сыра (пармезанский сыр в самый раз).
  8. Всё тщательно размешиваем, немного солим и перчим, тушим до тех пор, пока на сковороде не останется жидкости (процесс будет очень быстрым). Крышкой сковороду, понятное дело, не закрываем.
  9. Теперь эту массу возвращаем в патиссоны и кладем их в огнестойкую форму.
  10. Поливаем патиссоны обычными, не очень жирными сливками (по 2-3 ложки сливок на половинку патиссона).
  11. Если есть желание – можно посыпать миндалем или грецкими орехами.
  12. Запекать в духовке при 220 градусах Цельсия минут 10-20, опять же, от духовки зависит.

Как закуска к праздничному столу – не хуже салата оливье.

Фаршированные патиссончики

Про фаршированные патиссоны мы чуть выше рассказали. Внимательный читатель законспектировал. Вдумчиво изучил источник, проверил рецепт патиссонов на опыте.

Теперь же очередной шаг к познанию патиссонов. Фаршируем мелкие патиссоны. Это несколько сложнее фаршированаия патиссонов крупных. Однако, и этим искусством можно овладеть.

  1. Берем 16 мелкие патиссончиков, каждый граммов по 50 весом, моем их и бланшируем в кипящей соленой воде минут пять, после чего воду сливаем
  2. Измельчаем одну луковицу и кладем ее в сковороду, заливаем тремя столовыми ложками оливкового масла и тушим до прозрачности
  3. Один сочный помидор очищаем от кожицы (обдав кипятком), и режем на мелкие кусочки
  4. Один стручок перца чили тоже измельчаем (осторожно, он может вызвать жжение на коже, если брать голыми руками)
  5. В поджаренный лук добавить 200 граммов говяжьего фарша, обжарить в луке минуты три
  6. Добавить в фарш резаный помидор и чили, посолить, поперчить и жарить еще минут пять
  7. У патисончиков отрезать верхушечку, извлечь семена и часть мякоти
  8. Полить патиссоны соком одного лимона
  9. Поставить их в один слой в термостойкую форму, заполнить мясной начинкой
  10. Полить патиссоны взбитыми сливками
  11. Выставить на среднюю решетку духовки, нагретой до 225 градусов по Цельсию
  12. Запекать минут 20. Получилась замечательная горячая закуска.

Патиссоны жареные

Патиссоны – это фрукты. Как и арбуз, кабачки, тыква и даже огурцы – все эти плоды полностью подпадают под ботаническое определение фруктов. Ну, и в какой раздел занести? Даже такая точная наука, как математика, не подскажет. Не говоря уже о геоморфологии. Посему – рецепт жареных патиссонов:

Необходимые продукты:

  • Четыре патиссона
  • Одно яйцо
  • Сливочное масло – граммов 30
  • 100 граммов тертого сыра
  • Три яйца
  • Зелень петрушки
  • Мука пшеничная для обваливания патиссонов
  • Панировочные сухари – дл той же цели
  • Подсолнечное масло для жарки

Готовим:

  1. С патиссонов срезаем кожицу, нарезаем их дольками толщиной в полсантиметра, посолим и обжариваем слегка в подсолнечном масле на среднем огне
  2. В кастрюлю кладем сливочное масло, тертый сыр, яйца
  3. Посыпаем петрушкой и ставим на малый огонь, размешивая постоянно
  4. Как только масса станет однородной смазываем ею патиссоны
  5. Обваливаем патиссоны в муке, смачиваем в последнем яйце, панируем в сухарях
  6. Ставим на средний огонь и держим до готовности – минут пять
  7. Подаем как горячую закуску.

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