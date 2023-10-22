Несмотря на высокие ставки, рост цен продолжается

Последовательное повышение ключевой ставки продолжает заметно сдерживать активность в сфере недвижимости в провинции. Но еще не до такой степени, чтобы навязать сектору повсеместное снижение цен, скорее наоборот.

Последовательное повышение ключевой ставки продолжает заметно сдерживать активность в сфере недвижимости в провинции. Но еще не до такой степени, чтобы навязать сектору повсеместное снижение цен, скорее наоборот.

Фактически, согласно последним данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), опубликованным вчера утром, средняя цена проданной недвижимости в целом продолжала расти в третьем квартале 2023 года.

Средняя цена дома на одну семью, составляющая 420 000 долларов, выросла в среднем на 5% по сравнению с тем же периодом (с июля по конец сентября) 2022 года, составив 420 000 долларов. Та же тенденция к росту наблюдалась и в кондоминиумах ; их средняя цена достигла 365 000 долларов, что на 2% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

« Рынок удивляет своей устойчивостью», – признает в интервью Стефани Лапьер, старший экономист APCIQ. « Но, несмотря на то, что он сохраняет свой динамизм, мы чувствуем, что он приспосабливается. Он ведет себя все более и более нормально, если сравнивать с годами эйфории, которые мы испытали во время пандемии».

В то время как цены, как правило, стабилизируются, а количество объектов недвижимости, выставленных на продажу, тихо растет, с другой стороны, наблюдается резкое увеличение сроков продажи.

Он вырос примерно на 36 % (или на две недели) во всем Квебеке и до 67 % (или на три недели) на Иль-де-Монреаль, в среднем до плюс-минус двух месяцев, прежде чем жилье приобрело арендатора.

Это увеличение сроков продажи является для APCIQ признаком ослабления напряженности на рынке жилья для одной семьи в Квебеке.

Тем не менее, в то время как рынок в целом продолжает действовать в интересах продавцов, на некоторых курортных рынках, богатых вторичным жильем, наблюдается тенденция к восстановлению равновесия или даже к выгоде для покупателей.

Это относится, в частности, к Shawinigan, где количество транзакций упало на 28% за три месяца прошлого года. То же самое наблюдалось на рынках Сен-Совер и Мон-Тремблан в регионе Лаврентия, где количество сделок упало соответственно на 21% и 17 %.

С другой стороны, в большом регионе Квебека по-прежнему наблюдается хороший рост рынка недвижимости. Количество продаж жилья там выросло на 10 % по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Цены там также стабильны, несмотря ни на что, на рынках жилья для одной семьи и кондоминиумов.

На данный момент кажется, что в столице замедляется только рынок plex. Его средняя цена сейчас составляет 380 000 долларов, что на 2% меньше, чем год назад.

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