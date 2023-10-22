Глава Пентагона не стал обещать Израилю воздушную поддержку

Вопрос о возможной воздушной поддержке Израиля проигнорировал министр обороны США Ллойд Остин. Сообщает 22 октября телеканал ABC.

Вопрос о возможной воздушной поддержке Израиля проигнорировал министр обороны США Ллойд Остин. Сообщает 22 октября телеканал ABC.

На вопрос о готовности США в случае необходимости обеспечить Израилю прикрытие с воздуха Остин заявил, что США прежде всего намерены выделять Израилю военную помощь, необходимую для самозащиты.

Журналисты напомнили главе Пентагона, что эсминец ВМС США «Карни» перехватил три ракеты и несколько беспилотников, запущенных йеменскими хуситами из «Ансар Аллах». Ллойд Остин не уточнил, смогут ли американские силы обеспечить Израилю воздушное прикрытие от ударов со стороны «Хезболлы» или Ирана.

Отметим, 19 октября появилась информация, что ВМС США направили корабль управления Mount Whitney в восточную часть Средиземного моря для «поддержки операций США».

Ранее в ближневосточный регион направлены авианосцы «Дуайт Эйзенхауэр» и «Джеральд Форд» вместе с ударными группами, в которые входят ракетный крейсера и эсминцы.