В Карнеги-холл в Нью-Йорке состоялся концерт, посвященный 150-летию композитора Сергея Рахманинова.
Мероприятие было организовано Фондом культурного обмена и собрало полный зал. Президент фонда Константин Орбелян подчеркнул важность популяризации музыки Рахманинова в Америке, утверждая, что она прочно проникла в культуру страны.
В ходе концерта, артисты исполнили известные произведения Рахманинова, получив овации от зрителей. Орбелян планирует провести подобные мероприятия и в других американских городах. Планируется, что выступления к юбилею со дня рождения композитора пройдут в некоторых других городах США: в Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Хьюстоне, Далласе, Бостоне, Вашингтоне и Чикаго.
Состоящий исключительно из чернокожих исполнителей хор Государственного университета Моргана не только продемонстрировал свое виртуозное мастерство и техническое совершенство, но также передал глубокие эмоции через свое исполнение «Всенощного бдения». Зрители в Карнеги-холле были поражены этой музыкальной силой, и их аплодисменты превратились в бурю одобрения и уважения к таланту и преданности хора.