В Карнеги-холл в Нью-Йорке состоялся концерт, посвященный 150-летию композитора Сергея Рахманинова.

В Карнеги-холл в Нью-Йорке состоялся концерт, посвященный 150-летию композитора Сергея Рахманинова.

Мероприятие было организовано Фондом культурного обмена и собрало полный зал. Президент фонда Константин Орбелян подчеркнул важность популяризации музыки Рахманинова в Америке, утверждая, что она прочно проникла в культуру страны.

Орбелян выразил веру в силу музыки, как международного и межнационального языка, способного способствовать улучшению российско-американских отношений. Он также уверен, что русские композиторы, включая Рахманинова, не будут забыты и «отменены».

В ходе концерта, артисты исполнили известные произведения Рахманинова, получив овации от зрителей. Орбелян планирует провести подобные мероприятия и в других американских городах. Планируется, что выступления к юбилею со дня рождения композитора пройдут в некоторых других городах США: в Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Хьюстоне, Далласе, Бостоне, Вашингтоне и Чикаго.

Орбелян добавил, что классическая музыка, возможно, поможет преодолеть кризис в отношениях между Россией и США.

Состоящий исключительно из чернокожих исполнителей хор Государственного университета Моргана не только продемонстрировал свое виртуозное мастерство и техническое совершенство, но также передал глубокие эмоции через свое исполнение «Всенощного бдения». Зрители в Карнеги-холле были поражены этой музыкальной силой, и их аплодисменты превратились в бурю одобрения и уважения к таланту и преданности хора.