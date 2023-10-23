Канадская PNRL восстанавливает в Ботсване медно-никелевый рудник Селеби

Горнодобывающие предприятия медно-никелевого месторождения Селеби в Ботсване возобновят работу к 2026 году, пообещали инвесторам директора канадской Premium Nickel Resources Limited (PNRL).

Горнодобывающие предприятия медно-никелевого месторождения Селеби в Ботсване возобновят работу к 2026 году, пообещали инвесторам директора канадской Premium Nickel Resources Limited (PNRL).

В опубликованном на прошлой неделе сообщении для инвесторов говорится, что строительство нового завода для шахты Селеби начнется в третьем квартале 2025 года, а ввод его в эксплуатацию и операционная деятельность начнутся в последнем квартале 2026 года.

До этого времени канадская компания планирует завершить гидрометаллургические исследования, провести дальнейшее подземное бурение, разведку, модернизировать существующие шахты и обновить устаревшие данные о ресурсах BCL Ltd, бывшей владелице предприятий Селеби, которые теперь принадлежат PNRL.

В июне PNRL обеспечила финансирование в размере 33,9 млн канадских долларов для своих различных мероприятий, и директора на прошлой неделе заявили, что запланированное наращивание масштабов деятельности идет полным ходом.

В Селкирке, подземном руднике компании Tati Nickel, который был закрыт в 2002 году, PNRL планирует вложить миллионы в различные исследования, включая добычу выявленных минеральных ресурсов. По словам директоров, предварительное технико-экономическое обоснование для Селкирка должно быть подготовлено во втором квартале 2025 года.

Дочерняя компания PNRL Premium Nickel Resources Ботсвана выкупила у правительства страны шахты Селеби и Селеби-Норт, а также рудник Селкирк в рамках сделки стоимостью 837 млн пул в прошлом году.

Сделка включает в себя сопутствующую инфраструктуру, такую как железнодорожные, энергетические и водопроводные сооружения, а также обязательство потратить 5 млрд пул на восстановление активов, которые были законсервированы с 2016 года.