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Новости США и Великобритания обеспокоились высылкой канадских дипломатов из Индии

США и Великобритания обеспокоились высылкой канадских дипломатов из Индии

Виктория Христова Окт 23, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи США и Великобритания обеспокоились высылкой канадских дипломатов из Индии отключены 34 Просмотров

Беспокойство высылкой канадских дипломатов из Индии выразили правительства США и Великобритании.

Беспокойство высылкой канадских дипломатов из Индии выразили правительства США и Великобритании.

Правительство Канады объявило об отзыве 41 из 62 своих дипломатов в Индии. Причиной послужило требование индийских властей по сокращению представительства Канады. В Канаде такой шаг называют необоснованным.

«Мы обеспокоены отъездом канадских дипломатов из Индии в ответ на требование индийского правительства к Канаде значительно сократить свое дипломатическое присутствие в Индии», — написал официальный представитель госдепартамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что США призывают индийские власти пересмотреть свое решение и сотрудничать с Канадой.

В министерстве иностранных дел Великобритании также выразили озабоченность, заявив, что «не согласны с решениями, принятыми индийским правительством». «Одностороннее лишение привилегий и иммунитетов, обеспечивающих безопасность дипломатов, не соответствует принципам или эффективному функционированию Венской конвенции», — говорится в заявлении британского МИДа.

В Индии опровергают обвинения в нарушении международных обязательств, подчеркивая, что добиваются взаимного паритета численности представительств двух стран.

Напомним, охлаждение в отношениях двух стран наступило после обвинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо в адрес властей Индии. Он заявил, что индийские власти причастны к убийству лидера сикхов Канады Хардипа Сингха Ниджара. Хотя Трюдо ссылался на разведданные, в Индии подчеркивают, что никаких фактов представлено так и не было.

Отметим, что Ниджара в Индии считают террористом, причастным к убийству индийского политика, он находился в розыске.

 

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