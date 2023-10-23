Белая сова – традиционный символ Квебека

Птица, которая считается символом Квебека, это harfang des neiges, птица, которая имеет особое значение в провинции.

Одним из символом Квебека является harfang des neiges (по-латыни: Bubo scandiacus) белая сова (на русском часто эту птицу называют называют “снежная сова», “снежный сыч” или “полярный сыч”). Эта птица имеет особое значение для жителей Квебека и символизирует чистоту, независимость и красоту природы провинции.

Белая сова – крупная птица с ярко-белым оперением, которое позволяет ей маскироваться среди снегов и ледяных равнин. Она обитает в арктических районах и иногда мигрирует на юг в зимний период. Эти совы известны своими охотничьими навыками и способностью ловить добычу даже в самых суровых условиях.

В культуре Квебека этот вид часто ассоциируется с выносливостью, упорством и красотой природы провинции.

Снежный сыч – птица арктических районов, предпочитающая открытые пространства, такие как тундра и поля, сегодня она часто гнездится около северных аэродромов, где мало строений, и где потенциальную добычу никто не тревожит. В летние месяцы белые совы обычно обитают в Северной Канаде и на Аляске. Однако в зимний период, особенно при нехватке пищи, они могут мигрировать на юг, достигая южных районов Канады и даже северных районов США.

В Квебеке снежные совы могут быть замечены, особенно в северных районах провинции, таких как Nord-du-Québec, а также в отдаленных и менее населенных районах. Однако в зависимости от года и обстоятельств пищевого обеспечения, эти птицы могут временно появляться и в более южных районах Квебека.

Таким образом, если у вас повезет, вы можете увидеть пушистую белую сову даже недалеко от городских районов, но в холодное время года, хотя, безусловно, наиболее вероятные места их обитания в Квебеке — это северные и менее населенные районы.

Снежная сова – хищная птица, и её рацион зависит от времени года и доступности добычи. В летний период, когда дни в арктических районах особенно долгие, птицы активно охотятся на мелких млекопитающих, в основном на леммингов. Эти маленькие грызуны – ключевой источник пищи для них. Эти совы также могут питаться птицами, насекомыми и другими мелкими животными.

В холодные месяцы, когда лемминги и другие млекопитающие становятся менее доступными, снежные сычи часто переключаются на птиц. Они могут охотиться на различных мелких птиц, таких как вьюрки и даже другие совы. Отсутствие достаточного количества пищи является одной из причин их миграции на юг в зимний период.

Что касается размножения, снежные сычи, как правило, гнездятся раз в год. Однако успешность размножения во многом зависит от наличия пищи, особенно леммингов. Когда популяция леммингов высока, у полярных сов может быть больше яиц и более успешные выводки. В условиях дефицита пищи многие пары могут вообще не гнездиться. Обычно мама откладывает от 3 до 11 яиц, но в среднем это 5-7 яиц. После вылупления птенцов самка остается с ними в гнезде, пока самец приносит еду.