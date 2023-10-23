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Новый лидер канадских епископов назвал главный приоритет на два года

Виктория Христова Окт 23, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Новый лидер канадских епископов назвал главный приоритет на два года отключены 35 Просмотров

Применение принципов синодальности к конференции католических епископов Канады (CCCB) является главным приоритетом, 21 октября заявил недавно избранный президент конференции епископ Калгари Уильям МакГрэттан в интервью.

Применение принципов синодальности к конференции католических епископов Канады (CCCB) является главным приоритетом, 21 октября заявил недавно избранный президент конференции епископ Калгари Уильям МакГрэттан в интервью.

16 октября МакГрэттан был избран президентом Канадской конференции католических епископов, в настоящее время он находится в Риме, участвуя в Синоде епископов по вопросам синодальности.

«[Синод] имеет для нас практическое применение как конференция, потому что мы, как епископы, решаем посмотреть, как структурирован CCCB с точки зрения условий управления и постоянных комитетов», — пояснил МакГрэттан.

«Я думаю, что, вероятно, главным приоритетом на следующие два года будет увидеть, как принципы соборности могут быть более полно выражены в ходе этого обзора», — отметил он.

МакГрэттан был назначен епископом Калгари в 2017 году, после того как служил епископом Питерборо, провинция Онтарио, а до этого — вспомогательным епископом Торонто. Он является членом исполнительного комитета CCCB с 2017 года, а последние два года также был вице-президентом конференции.

Еще одним приоритетом конференции, по словам МакГрэттана, является рассмотрение аспектов секуляризации в Канаде, в частности, проблемы помощи при эвтаназии. Он сказал, что в наступающем году планируется провести симпозиум совместно с Конференцией католических епископов США и Папской академией жизни в Риме, чтобы собрать вместе экспертов для решения этих проблем не только с философской и теологической точки зрения, но и медицинской.

Еще одним приоритетом конференции является подготовка к юбилейному году в 2025 году, девиз которого папа Франциск сформулировал как «Пилигримы надежды», который, по словам МакГрэттена, содержит большие «возможности, которые могут укрепить жизнь веры в приходах и епархиях».

Он также поднял вопрос об укреплении благотворительного фонда Каритас в Канаде, и о продолжении работы с коренными общинами.

Канадские епископы объявили, что их Фонд примирения коренных народов в настоящее время составляет $11 млн, «и он находится на пути к превышению пятилетней цели» в $30 млн. Епископы также планируют реконфигурировать свой Совет коренных народов, чтобы соотношение его членов составляло три представителя коренных народов на одного епископа.

 

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