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Общество Здоровье, медицина О лечебных свойствах мёда, известных с древних времён
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О лечебных свойствах мёда, известных с древних времён

Megan Jorgensen Мар 1, 2023 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Полезные продукты Оставить комментарий 54 Просмотров

Поговорим о мёде, одном из самых полезных продуктов на нашем столе

О некоторых свойствах мёда, который обладает многими лечебными свойствами и о котором настоятельно рекомендуется не забывать.

О полезных и лечебных свойствах мёда можно говорить много и долго. Ещё в древности его называли «нектаром богов» и «элексиром жизни», и мёд потребляли практически все древние и не столь древние цивилизации. Среди полезных свойств мёда можно выделить следующие:

  • Мёд является прекрасным антиоксидантом, то есть вещёством, которое замедляет окислительные процессы в нашем организме, защещая клетки от повреждения. Поэтому мёд укрепляет сердце, поддерживает нервную систему, препятствует заболеваниям клеток.
  • Мёд помогает избавиться от кашля, причём не только у взрослых, но и у самых маленьких детей. Если начинается кашель, то самые маленькие детишки ирекращают кашлять, если им перед сном дать ложечку мёда. Дети тогда меньше кашляют и лучше спят. Но нельзя давать мёд детям младше двух лет возраста.
  • Мёд является прекрасным бактерицидом. Он прекрасно справляется с инфекциями разного рода и укрепляет сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям.
  • Мёд гораздо полезнее сахара, если вам надо подсластить фрукты, йогурт, чай, кофе. Но гораздо лучше использовать свежий мёд, а не «засахарившийся». Хотя в любом случае излишек сладкого вреден.
  • Мёд придаёт энергию и позволяет сохранять работоспособность организма долгое время. Кстати, ещё древнегреческие атлеты ели мёд перед состязаниями, и это не считалось допингом. Многие спортсмены едят мёд и сегодня.
  • Мёд способствует заживлению ран. Можно нанести небольшое количество мёда на ранку, и та затянется быстрее. Это происходит благодаря антибактериальным и антисептическим свойствам мёда. Но перед нанесением тонкого слоя мёда ранку необходимо промыть водой или физиологическим раствором. Желательно смывать слой и обновляет его раз в сутки в первые пару дней, а затем раз в двое суток до полного заживления.
  • Хотя мёд не является снотворным, как таковым, но он расслабляет и успокаивает организм, позволяя человеку быстрее заснуть, если того мучает бессоница. Просто надо сьесть ложку-другую мёда перед сном.

И не забываем о том, что мёд всё же рекомендуется покупать в “серьёзных” магазинах, а лучше всего в специализированных. Дело в том, что производители могут, так сказать, снабжать пчёл сахаром, облегчая тем жизнь (пчёлам не приходится собирать нектар в поте лица своего), но такой мёд далеко не столь полезен, наоборот, он практически лишён лечебных свойств. А вот определить качество мёда можно лишь посредством лабораторных анализов, посему торговые сети требуют у производителей сертификаты на каждую поставляемую партию, что, конечно же, не требуется от продавца мёда с личной пасеки, который поставляет продукт на рынок (хотя специализированные киоски на квебекских рынках тоже требуют сертификаты).

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