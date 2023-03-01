Был ли у Юлия Цезаря сын? Тайна, которая до сих пор волнует историков

Вопрос о том, был ли у Юлия Цезаря сын, обсуждался ещё во времена Древнего Рима, практически с момента убийства самого известного деятеля Античности.

В существовании мальчика, о котором Юлий Цезарь заботился как о родном человеке, к которому относился, как к сыну, сомнений нет, и об этом знали все. Вопрос был лишь в том, был ли этот подросток сыном Цезаря, другим родственником или просто мальчишкой, к которому вождь привязался.

Сторонники Цезаря утверждали сразу же после гибели своего вдохновителя в 44 году до нашей эры, что мальчик был его незаконнорожденным (в те времена термин не имел отрицательного значения, какое получил позже, во времена христианства и закрепления института брака) сыном. Противники же считали, что тот был усыновлён, родственных связей с Юлием не имел, а то и просто был слугой и секретарём. В любом случае, парень стал известен в истории под именем Цезарион (то есть, «маленький Цезарь»), а вот цели, которые преследовали сторонники той или иной версии, были, конечно же, противоположны.

Последователи Цезаря считали, что сын усопшего имеет все права на престол (впрочем, в Древнем Риме официально право престолонаследия за детьми и потомками не закреплялось, но фактически, если Цезарион был настоящим сыном, это резко усиливало позиции сторонников преемственности власти).

Именно поэтому и родилась версия, что Цезарион был не только сыном Юлия Цезаря, но и сыном Клеопатры, которая родила мальчика в результате любовной связи с римлянином.

В подтверждение противоположных версий сторонники их выдвигают массу аргументов, приводя в качестве доказательств тексты эпохи, которые, конечно же, зачастую противоречат друг другу. Говорят о показаниях Марка Антония перед Сенатом, где Марк Антоний утверждал , что Цезарион — сын Цезаря, приводят рассказы свидетелей, который повествуют о встречах с мальчиком или же свидетельствуют о факте внешнего сходства обоих героев. И наоборот, отсылают к мемуарам современников, утверждавших, что детей у Цезаря не было.

И, как всегда, вопрос регулярно отражается в литературе. Даже в знаменитом «Спартаке» Джованьоли, одной из самых популярных книг советских подростков, автор вскользь упоминает о том, что Юлий Цезарь, после встречи со Спартаком (очевидно, сама встреча — плод замечательной фантазии писателя, который «так видел»), понимает, что соскучился по оставшемуся в Риме мальчугану, плоти от плоти его (не суть важно, что времена чуть-чуть не совпадают, главное — факт!). А в недавнем, весьма неплохом сериале «Рим», авторы его идут ещё дальше — официально, по сериалу, мальчик рождается у Клеопатры и Цезаря, но на самом деле он — плод любовной связи одного из героев — обычного воина – и египетской царицы.

Как бы то ни было, вопрос не снят с повестки дня историков до наших дней, и копья ломают вокруг него не меньше, чем на боях гладиаторов в былые времена.