В Канаде и США снизилось поголовье крупного рогатого скота

Поголовье мясного скота в Канаде в 2022 году сократилось на 230 тыс. голов или на 2,4%. Данные Статистического управления Канады (StatCan) сообщаются 1 марта.

По состоянию на начало 2023 года значительная часть спада пришлась на телят. На 1 января 2022 г. в Канаде на фермах по выращиванию телят находилось 6,437 млн голов крупного рогатого скота (КРС). На 1 января 2023 года эта цифра составляла 6,278 млн. Телят за год стало меньше на 160 тыс. голов или на 2,5%.

Поголовье КРС на откормочных и складских предприятиях также сократилось на 71 тыс. голов с 1,723 млн на начало 2022 года до 1,652 млн на 1 января текущего года.

Самое большое уменьшение поголовья прошло в провинции Альберта с 4,816 млн до 4,628 млн. Численность всего КРС в Канаде, включая молочный скот, в 2022 году упала на 2,2%.

Министерство сельского хозяйства США оценило поголовье крупного рогатого скота и телят в 89,27 млн годов на начало года, на 3% меньше, чем 92,07 млн голов на январь 2022 года. Спад является частью тенденции в мясном секторе США, где поголовье КРС сокращается с 2019 года.

StatCan провел инвентаризацию свиней и овец в Канаде. Поголовье свиней сократилось примерно на 1,7%. «Канадские производители свиней сообщили о 13,9 млн свиней на фермах на 1 января 2023 года. Это на 1,7% меньше, чем на начало 2022 года», — говорится в сводке StatCan.

Поголовье овец в Канаде выросло на 3,3%. Общее количество овец на 1 января составило 854 тыс. по сравнению с 827 000 в предыдущем году.