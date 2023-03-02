TikTok введет лимиты использования соцсети для несовершеннолетних

Ограничение использования TikTok в 60 минут в день для несовершеннолетних введет руководство соцсетью, 1 марта сообщила пресс-служба организации.

На аккаунтах подростков до 18 лет в TikTok будет введен лимит использования — не более 60 минут в день. Дополнительное время пользования можно будет получить только при введении пароля, установленного родителями или опекунами.

Если после исчерпания дневного лимита использования TikTok пользователь введет пароль, то сможет получить дополнительные 30 минут. Также в соцсети появится функция «Семейные настройки», благодаря которой родители или опекуны смогут самостоятельно устанавливать лимиты и другие условия использования TikTok несовершеннолетними.

Напомним, в конце 2022 года в США ввели запрет использования TikTok на устройствах, которыми пользуются правительственные служащие. Аналогичное решение приняли власти Канады. Отметим, по данным соцсети TikTok, число активных пользователей соцсети только в странах Европы достигает 125 млн человек в месяц.