Герцоги Сассекские подтвердили, что их выселяют из британской резиденции

Герцога и герцогиню Сассекских попросили «освободить» их резиденцию в Великобритании, сообщил представитель пары.

Герцога и герцогиню Сассекских попросили «освободить» их резиденцию в Великобритании, сообщил представитель пары.

Представитель Гарри и Меган сообщил, что к ним поступила «просьба» отказаться от резиденции Фрогмор Коттедж рядом с Виндзорским замком.

«Мы можем подтвердить, что герцогу и герцогине Сассекским было предложено освободить свою резиденцию во Фрогмор Коттедж», — сказал представитель.

В сообщениях утверждалось, что этот шаг, который лишает их единственного дома в Великобритании, был санкционирован королем.

Принц Гарри и Меган Маркл должны освободить свою резиденцию до коронации короля Карла III, 1 марта пишет The Daily Mail со ссылкой на источники из окружения королевской семьи.

Его Величество первоначально дал своему сыну и невестке «недели», чтобы выехать из своего дома на территории Виндзорского замка. Решение было озвучено через сутки после того, как мемуары принца Гарри появились в британских книжных магазинах.

Но «теперь у них есть время, по крайней мере, до майской коронации», — заявил друг пары. Источник сообщил Page Six, что британский монарх начал процесс выселения 11 января — на следующий день после глобального релиза книги Spare.

Сообщается, что герцоги Сассексские начали планировать, как перевезти свои вещи в Калифорнию, в том числе богато украшенную тахту и шезлонг из дома, в котором они жили до отъезда из Великобритании и где останавливались после смерти королевы в сентябре 2022 года.

Инсайдер сказал королевскому репортеру Сассексов Омиду Скоби: «Все это кажется очень окончательным и похоже на жестокое наказание. Как будто [семья] хочет навсегда вычеркнуть их из жизни. У Гарри и Меган есть время на отпуск до начала лета. Поначалу им давали всего недели, но теперь у них есть по крайней мере до коронации».

Коттедж, который находится на территории Виндзорского замка, является памятником архитектуры II степени с десятью спальнями и был подарен паре королевой Елизаветой II на свадьбу.

Издание пишет со ссылкой на источники в окружении королевской семьи, что «это означает конец пребывания Гарри и Меган в Великобритании».