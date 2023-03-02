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В Канаде врачей заставляют обслуживать зависимых людей на налоги граждан

Виктория Христова Мар 2, 2023 Наркология, наркомания, наркотики, Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде врачей заставляют обслуживать зависимых людей на налоги граждан отключены 50 Просмотров

В крупнейшем в Канаде городе –  Торонто с населением свыше 2,7 млн. человек врачи в рамках программы контролируемого потребления наркотиков провели более 21 тыс. инъекций.

 

Как заявил местный представитель городского управления здравоохранения, программа особенно актуальна, учитывая, что в Торонто превысился рекордный уровень передозировки опиоидами.

Чиновники сообщают, что программа поможет людям, страдающим наркоманией. Медики же заявили, что силы и средства, которые были отданы на организацию легальных наркоманских притонов, могли бы быть потрачены с гораздо большой пользой. Например, попробовать излечить тех, кто еще не потерял все, организовав таким образом центры лечения наркоманов.

Недовольны и некоторые простые граждане. Они полагают, что их налоги уходят не на помощь больным, а на обеспечение потребностей наркозависимых. И могут даже способствовать распространению наркомании, особенно среди молодежи. Но соотношение пользы и вреда сложно оценить навскидку. Для этого нужна подробная статистика (о количестве передозировок каждым видом наркотиков до и после появления клиник, о числе употребляющих запрещённые вещества людей, о количестве полностью излечившихся людей благодаря подобным центрам, нужна и оценка уменьшения чёрного рынка). У канадских правящих кругов она явно есть и, возможно, цифры говорят за то, что такие организации – это хорошо.

Однако в публикации заявлено, что проблема в том, что в борьбе за толерантность в западных странах здравый смысл побеждает редко. Он полагает, что там мнение, отличное от официального, может стать причиной многочисленных проблем. Поэтому многие предпочитают молчать.

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