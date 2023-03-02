Потребление пива в Канаде рекордно снизилось

По данным статистического ведомства Канады, потребление алкоголя в стране за последний год сократилось.

Потребление пива на душу населения и объём продаж вина показали минимум за всю историю ведения статистики с 1949 года. Статистика показала, что объём продаж пива в период с апреля 2021 года по март 2022 года снизился на 2,8 процента, продолжая тенденцию стабильного снижения, наблюдающуюся с середины семидесятых годов.

Всего за год было продано 2,061 млрд литров пива, или 3,7 бутылки на человека в неделю. За последние десять лет пиво потеряло 8,8 процента своей рыночной доли, уступив её прежде всего сидрам и кулерам.

Продажи вина за тот же период снизились на 4 процента — это минимальный объём с 1949 года, когда статистическое ведомство начало отслеживать продажи. Теперь на среднего взрослого канадца приходится 2,4 бокала вина в неделю. Несмотря на снижение продаж пива, оно остаётся самым популярным алкогольным напитком в большей части страны — только в Квебеке и Британской Колумбии вина продали больше, чем пива.

Несмотря на снижение продаж пива и вина, продолжается рост популярности сидров и кулеров — их общий объем продаж вырос на 13,5 процента. Впрочем, по итогам 2020-2021 года рост продаж этого вида напитков составил более 40 процентов.

В стоимостном выражении на пиво приходится 34,9% алкогольного рынка, 31,3% — на вино, 25,8% — на крепкие напитки, 8,0% — на сидры и кулеры. В целом продажи алкоголя сократились на 1,2 процента, что стало первым снижением с 2013-2014 года и крупнейшим за десятилетие. В стоимостном выражении продажи увеличились, но лишь за счёт инфляции.