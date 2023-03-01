Первая в жизни налоговая декларация для юноши или девушки? В этом случае молодым людям полезно знать некоторые моменты

Некоторые особенности квебекского законодательства в отношении заполнения первой в жизни налоговой декларации для молодёжи.

Итак, в ближайшие недели примерно сто пятьдесят тысяч юношей и девушек, жителей и жительниц Квебека, должны будут подать первую в жизни налоговую декларацию. Если доходы незначительны, и их очень просто внести в соответствующие графы, то тем лучше, и молодые люди смогут либо сами заполнить декларцию, либо с помощью умудрённых опытом пап и мам. Если же доходы были достаточно велики, поступали из разных источников (а такое случается сплошь и рядом — например, юноша подрабатывает в ресторане и ведёт популярный блог, благодаря которому зарабатывает не такие уж махонькие суммы), то, возможно, имеет смысл обратиться к бухгалтеру или же в соответствующие студенческие группы помощи, где декларацию заполнят практически бесплатно (а составилеь её получит опыт).

С какого возраста в Квебеке надо подавать налоговую декларацию? Ответ прост: Никакого ограничения по возрасту нет — как только человек заработал определённую сумму, он обязан подать декларацию (хотя если ребёнок живёт с родителями, те могут подать семейную декларцию, в которую включат и его).

Но анализ деклараций, впервые подаваемых молодыми людьми, показывает, что чаще всего по результатам первой в жизни налоговой декларации налоги платить не придётся, так как общая сумма заработка за год меньше облагаемого налогом минимума.

Например, в прошлом году в Квебеке впервые подали налоговую декларацию 147 тысяч молодых людей (возраста от 12 лет и старше), а средняя сумма заработка на человека составила всего около 6 тысяч долларов! При минимуме облагаемой федеральным налогом сумме в 13808 долларов, а на провинциальном уровне в 15728 долларов, можно видеть, что платили налоги не так уже много юношей и девушек. Что не меняет того факта, что декларацию о доходах подавать они должны в любом случае. Более того, они в любом случае делать выплаты в федеральную кассу страхования на случая потери работы и в провинциальное управление Квебека по семейному страхованию.

Кстати, заметим, что в том же году 674 молодых человека подали декларации на сумму доходов свыще 50 тысяч долларов. Речь о молодых людях, которые являются совладельцами процветающих семейных предприятий и, соответственно, получают долю доходов, но зарплаты некоторых высоки, так как они снимаются в кинофильмах или в телерекламах, ведут успешные видеоблоги, где зарабатывают, опять же, на рекламе, являются разработчиками популярных компьютерных игр и т. д.

Ещё раз подчеркнём, заполнять декларацию молодые люди обязаны даже если их доходы были мизерные, а то и нулевые. Тем более, что сам процесс составления налоговой и проверка документа компетентными службами позволит выявить возможные ошибки со стороны автора декларации или его работодателя и т. д. Важным фактом является и тот, что налоговые позволяют властям определить, имеет ли человек право на пособие, единовременные выплаты и прочие «плюшки».

Конечно, полный и подробный анализ всех обстоятельств, связанных с заполнением налоговой декларации в первый раз, потребовал бы написание настоящей брошюры. Но мы хотели лишь привлечь внимание к тому факту, что время налогов пришло. Так что, готовимся к подаче налоговой.