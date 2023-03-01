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Новости В Канаде решили запретить правительству TikTok вслед за США

В Канаде решили запретить правительству TikTok вслед за США

Виктория Христова Мар 1, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде решили запретить правительству TikTok вслед за США отключены 29 Просмотров

Решение запретить использование соцсети TikTok на всех устройствах, используемых чиновниками правительства приняло правительство Канады.

 

«С 28 февраля приложение TikTok будет автоматически удалено и заблокировано от использования на всех используемых правительством мобильных устройствах», — говорится в записке, направленной высокопоставленным чиновникам, оказавшейся в распоряжении телеканала.

Решение объясняется тем, что приложение собирает данные таким образом, что может сделать уязвимым устройство для кибератак. В соцсети сообщили, что правительство не связывалось с ними по вопросам безопасности приложения и выразили готовность к таким контактам.

В правительстве уточнили, что хотя уязвимость обнаружена, фактов, указывающих на компрометацию важной информации у них нет.

Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что блокировка приложения на правительственных телефонов может побудить других граждан страны последовать этому примеру.

Отмечается, что комиссар Канады по вопросам конфиденциальности намерен вместе с коллегами провести исследование безопасности приложения.

Напомним, запрет на использование соцсети TikTok на устройствах, которыми пользуется правительство, в конце 2022 года ввели в США.

 

 

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