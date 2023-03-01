В Канаде решили запретить правительству TikTok вслед за США

Решение запретить использование соцсети TikTok на всех устройствах, используемых чиновниками правительства приняло правительство Канады.

«С 28 февраля приложение TikTok будет автоматически удалено и заблокировано от использования на всех используемых правительством мобильных устройствах», — говорится в записке, направленной высокопоставленным чиновникам, оказавшейся в распоряжении телеканала.

Решение объясняется тем, что приложение собирает данные таким образом, что может сделать уязвимым устройство для кибератак. В соцсети сообщили, что правительство не связывалось с ними по вопросам безопасности приложения и выразили готовность к таким контактам.

В правительстве уточнили, что хотя уязвимость обнаружена, фактов, указывающих на компрометацию важной информации у них нет.

Премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что блокировка приложения на правительственных телефонов может побудить других граждан страны последовать этому примеру.

Отмечается, что комиссар Канады по вопросам конфиденциальности намерен вместе с коллегами провести исследование безопасности приложения.

Напомним, запрет на использование соцсети TikTok на устройствах, которыми пользуется правительство, в конце 2022 года ввели в США.