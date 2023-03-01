Брюссель позволяет богачам загрязнять окружающую среду

Избежать правила «снижения углеродного следа» яхтам, роскошным автомобилям и частным самолетам позволяют планы Европейской комиссии, пишет журналист Кристель Гиберт.

Автор заметки напоминает о призывах к обществу «делать больше для борьбы с изменением климата». Однако этот призыв не касается владельцев яхт, частных самолетов и роскошных автомобилей… которые избегают европейских налогов.

Возмущение борцов за экологию вызвало принятие в июне 2023 года «поправки Феррари». Поправка точечно отменяет запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года в Европейском союзе.

Принятая поправка позволяет автопроизводителям, выпускающим менее 1000 автомобилей в год, а то и 10 000 автомобилей в год, в случае «весомых аргументов», продолжать на год дольше производить автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Речь идет только об автомобилях стоимостью более €200 000… Как язвительно отмечает Гиберт, поклонники итальянских Ferrari и Lamborghini или шведских Koenigsegg будут продолжать загрязнять окружающую среду со скоростью более 300 км/ч.

Порывшись на полях экологических планов Европейской комиссии, журналист обнаружил и другие способы загрязнять окружающую среду тем, кто любит роскошь. В морском секторе все большие суда с 2024 года должны будут соблюдать квоты на выбросы углекислого газа.

Журналист спрашивает: «Угадайте, кому это сойдет с рук?» Оказывается, это будет позволено яхтам с осадкой менее 5000 UMS (всемирная единица измерения), как и большинству небольших рыболовных лодок. Но последним это нужно для работы, а не для «прогулок».

Похожая ситуаций наблюдается и с полетами. В то время как авиакомпании скоро будут оплакивать «благословенную эру дешевого керосина», частные самолеты или «увеселительные полеты в личных или развлекательных целях» будут продолжать заправлять свои баки все еще не облагаемым налогом топливом… Лоббисты хорошо поработали, отмечает Гиберт.

Журналист привела также напоминание Международного энергетического агентства, сделанное на этой неделе: «Существенные и быстрые действия 10% самых богатых необходимы для достаточно быстрой декарбонизации и сохранения цели увеличения температуры [максимум] на 1,5°C».