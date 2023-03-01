В Канаде мужчина выиграл у женщин в соревнованиях по бегу

Биологический мужчина выиграл соревнования по бегу на 1500 м среди женщин в категории мастеров в Канаде.

50-летний Тиффани Ньюэлл занял первое место в беге на 1500 метров среди женщин в возрасте от 50 до 54 лет на чемпионате Canadian Masters Indoor Championships в Торонто в минувшие выходные.

Победить было несложно: Ньюэллу пришлось обогнать лишь одну соперницу. Однако ранее он неоднократно занимал первое место в женских соревнованиях и устанавливал мировые рекорды в своей возрастной категории с момента объявления себя женщиной в 2017 году.

Недавняя победа со временем 05:07.611 произошла на фоне ожесточенных дебатов по всему миру о том, следует ли разрешить мужчинам соревноваться с женщинами в спорте. Доказательства показали, что мужчины сохраняют свое физическое преимущество над женщинами даже после медикаментозного снижения уровня тестостерона в крови.

Законодательные собрания нескольких штатов Америки внесли законопроекты, направленные на то, чтобы мужчины не соревновались с женщинами в спорте. Зашитники прав меньшинств клеймят законодателей этих штатов «трансфобами».