В Канаде мужчина выиграл у женщин в соревнованиях по бегу

50-летний Тиффани Ньюэлл занял первое место в беге на 1500 метров среди женщин в возрасте от 50 до 54 лет на чемпионате Canadian Masters Indoor Championships в Торонто в минувшие выходные.
Победить было несложно: Ньюэллу пришлось обогнать лишь одну соперницу. Однако ранее он неоднократно занимал первое место в женских соревнованиях и устанавливал мировые рекорды в своей возрастной категории с момента объявления себя женщиной в 2017 году.
Недавняя победа со временем 05:07.611 произошла на фоне ожесточенных дебатов по всему миру о том, следует ли разрешить мужчинам соревноваться с женщинами в спорте. Доказательства показали, что мужчины сохраняют свое физическое преимущество над женщинами даже после медикаментозного снижения уровня тестостерона в крови.
Законодательные собрания нескольких штатов Америки внесли законопроекты, направленные на то, чтобы мужчины не соревновались с женщинами в спорте. Зашитники прав меньшинств клеймят законодателей этих штатов «трансфобами».