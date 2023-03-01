Microsoft начала добавлять поисковую систему Bing на базе ИИ на компьютеры с Windows

Компания Microsoft анонсировала новое большое обновление для Windows 11. Его распространение начинается уже сегодня.

Одно из самых значимых нововведений — интеграция поисковой системы Bing на основе нейросети прямо в систему. Эта функция теперь доступна в общем поиске на панели задач. Правда, чтобы она появилась, нужно быть участником тестирования нового Bing. Присоединиться к списку ожидания можно прямо из браузера Edge.

В обновлённой Windows 11 появилась предварительная версия приложения Phone Link сопряжения с устройствами, работающими под управлением iOS. Благодаря этому ПО можно прямо с ПК взаимодействовать с сообщениями, принимать звонки и видеть уведомления. При этом нельзя отправлять фото и видео во вложениях и отвечать на сообщения в групповых чатах. Для смартфонов с Android это ПО доступно уже достаточно давно, но в обновлении оно обзавелось новыми функциями.

Из остального можно отметить новые эффекты для Windows Studio Effects, более тесную интеграцию с Teams, улучшенное приложение Quick Assist, новые виджеты (Phone Link, Xbox Game Pass, Spotify и прочие), изменения при работе с сенсорным экраном, запись экрана в Snipping Tool и вкладки в приложении Блокнот.