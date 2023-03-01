Список сексуальных преступлений духовенства Балтимора будет предан огласке

В апреле 2019 года список пополнился еще 23 именами священников, которые после смерти были обвинены в сексуальном насилии над детьми.

Решение о публикации отредактированной версии отчета Генеральной прокуратуры американского штата Мэриленд о сексуальном насилии над детьми в архиепископии Балтимора принял судья окружного суда Балтимора Роберт Тейлор-младший.

Судья приказал генеральной прокуратуре отредактировать более 200 имен из отчета и представить его в суд к середине марта.

Согласно копии постановления, опубликованной Baltimore Sun, Тейлор сказал, что 208 человек в отчете должны быть уведомлены о том, что они включены в отчет, и должны иметь возможность ознакомиться с разделами отчета, которые относятся к ним.

«Осознавая боль, которую пережили жертвы сексуального насилия над детьми, архиепископия еще раз приносит свои искренние извинения жертвам, пережившим насилие, пострадавшим от служителя церкви и кому был нанесен вред теми, кто не смог защитить их и кто не смог отреагировать на них жалобы заботой и состраданием», — сказал представитель архиепископии Кристиан Кендзирски.

«Как мы публично заявили в прошлом году, — продолжил Кендзирски, — мы уважаем решения суда по этому вопросу и будем продолжать сотрудничать с судом и офисом генерального прокурора Мэриленда. Архиепископия продолжает молиться, чтобы этот отчет принес некоторую меру исцеления глубокие раны, вызванные бичом сексуального насилия над детьми в жизни церкви».

В письме, отправленном католикам архиепископии 17 ноября, архиепископ Балтимора Уильям Э. Лори признал, что информация в отчете станет источником новой боли для многих, «особенно для тех, кто пострадал от представителей церкви».

В отчете исследуются обвинения в сексуальном насилии на протяжении 80 лет и реакция архиепископии на них.

Предлагаемый выпуск отчета генерального прокурора побудил Генеральную Ассамблею Мэриленда обратиться к призыву еще раз рассмотреть срок давности в гражданских делах. В Мэриленде нет уголовного срока давности за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Напомним, 19 декабря 2022 года законодательный орган католических епископов штата — Католическая конференция Мэриленда — выступила с заявлением в поддержку законодательства, которое в перспективе отменит сроки давности для гражданских судебных процессов, связанных со случаями сексуального насилия над детьми.

Аналогичный закон, отменяющий срок исковой давности для несовершеннолетних жертв преступления, связанного с торговлей людьми или федеральным преступлением на сексуальной почве, для подачи гражданского иска о возмещении ущерба, был принят на федеральном уровне в сентябре прошлого года.

Напомним также, архиепископия Балтимора была одной из первых в США, которая публично раскрыла имена священников, обвиненных в сексуальных домогательствах, даже если им не было предъявлено уголовное обвинение.

На тот момент было названо 57 человек. За прошедшие годы по мере того, как стали известны обвинения, в список добавились новые имена. Часть фамилий попала в список в 2018 году после того, как в отчете большого жюри Пенсильвании были подробно описаны обвинения, в отношении некоторых священников, служивших в Мэриленде, или случаи, когда предполагаемое насилие имело место в пределах границ архиепископии.

В апреле 2019 года список пополнился еще 23 именами священников, которые после смерти были обвинены в сексуальном насилии над детьми.