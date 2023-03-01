Nissan отзовет более 800 тыс. автомобилей в США и Канаде из-за проблемы с ключом зажигания

Компания Nissan отзовет в США и Канаде более 800 тысяч автомобилей. Поводом для объявления отзывной кампании стала проблема со складывающимся ключом зажигания, следует из данных американского и канадского транспортных ведомств.

Они указывают, что складной ключ зажигания со временем может перестать фиксироваться в выдвинутом положении. В таком случае даже при случайном ударе по нему двигатель может выключиться и привести к ДТП.

Такая проблема выявлена на кроссоверах Rogue (в России известен как X-Trail) 2014—2020 годов выпуска, а также Rogue Sport и Qashqai 2017—2022 годов.

По данным Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA), в Соединенных Штатах из-за ключа под отзыв попадут 712 458 автомобилей. В Канаде же он затронет 96 900 машин. В итоге отзывная кампания охватит в общей сложности 809 358 автомобилей японского бренда.

Ранее еще писали про еще один крупный отзыв машин Nissan. Из-за логотипа на руле, который может оторваться и травмировать водителя в случае срабатывания подушки безопасности при ДТП, японский автоконцерн отзовет по всему миру почти полмиллиона машин.