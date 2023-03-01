Оптимизм на рынке жилья поднял потребительское доверие в Канаде

Потребительское доверие выросло до самого высокого уровня с конца сентября, поскольку все больше канадцев видят восстановление цен на недвижимость после того, как центральный банк условно приостановил повышение процентных ставок.

Потребительское доверие выросло до самого высокого уровня с конца сентября, поскольку все больше канадцев видят восстановление цен на недвижимость после того, как центральный банк условно приостановил повышение процентных ставок.

Канадский индекс доверия Bloomberg Nanos, показатель настроений, основанный на еженедельных опросах, подскочил больше всего с конца ноября. Индекс вырос до 47 в пятницу, по сравнению с 45,7 неделей ранее и 45,3 20 января, незадолго до того, как Банк Канады заявил, что остановится для оценки влияния повышения ставок и сохранит базовую ставку овернайт неизменной на уровне 4,5%.

Улучшение настроений указывает на ожидания скорого восстановления рынка жилья Канады, на котором базовые цены на недвижимость упали на 15% по сравнению с прошлогодним пиком, поскольку более высокие ставки оказали давление на покупателей. Более четверти респондентов теперь ожидают роста цен в ближайшие шесть месяцев, что является самым высоким показателем с сентября, хотя все еще ниже средних исторических показателей.

“Взгляды на недвижимость неизменно были основополагающим элементом потребительского доверия”, – сказал Ник Нанос, главный специалист по обработке данных Nanos Research. “Несмотря на то, что мы не возвращаемся к буйным уровням годичной давности, когда рынок жилья был раскален докрасна, еженедельное отслеживание показывает начало потенциальной положительной траектории”.

Этот скачок является еще одним свидетельством устойчивого восстановления для канадских потребителей в начале 2023 года. Настроения все еще восстанавливаются с конца прошлого года, когда индекс зафиксировал одни из самых пессимистичных значений со времен разгара пандемии COVID-19 из-за неопределенности в отношении экономических перспектив, инфляции и процентных ставок.

Каждую неделю Nanos Research опрашивает 250 канадцев на предмет их мнений о личных финансах, гарантированной занятости, экономике и ценах на недвижимость. Агентство Bloomberg публикует скользящие средние значения за четыре недели по 1000 телефонным ответам.

Опасения по поводу рецессии также ослабевают. Около 48% респондентов сейчас ожидают, что экономика будет слабее через шесть месяцев, по сравнению с почти 64% в ноябре.

Статистическое управление Канады публикует во вторник данные по валовому внутреннему продукту за четвертый квартал, при этом экономисты, участвовавшие в опросе Bloomberg, ожидали, что темпы роста в годовом исчислении составят 1,6 процента.

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