Бесплатное подтверждение образования для вновь прибывших специалистов в провинцию Онтарио (часть шестая).



Продолжаем рубрику БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ подтверждения образования и опыта работы, полученного за пределами Канады в провинции Онтарио.

Социальные работники – мостиковая программа подтверждения образования в университете Раирсон (Internationally Educated Social Work Professionals (IESW) Bridging Program – Ryerson University). Эта программа помогает социальным работникам получить интеграционные курсы и опыт работы в Канаде по специальности социальный работник. По ее окончанию выдается сертификат. С самого открытия программы в 2005 году, 89 % выпускников были трудоустроены по этому образованию в течение года по окончанию. Длительность программы 13 месяцев.

Программа для специалистов в области финансов – Professional Excellence in Financial Services (EFS) – Seneca College – Markham Campus. Эта программа дает вам доступ на финансовый рынок Канады и интегрирует в рынок труда финансовых специалистов в кратчайшие сроки. Программа дает знания в области финансовой стратегии, индустрии анализа и исследований рынка, бизнес общения, обслуживания клиентов и выстраивания отношений с клиентами, рынков инвестирования, планирования карьеры, знания в области текущих трендов в экономике, управление риска, корпоративный банкинг и многое другое. Длительность программы 16 недель.

Сертификат по программе развития карьеры для специалистов, которые получили свое образование за границей – Professional Certificate Bridging Programs for Internationally Educated Professionals – York University. Программа предоставляет курсы по планированию карьеры, развитию нетворкинга, развитию плана по индивидуальному и профессиональному росту. Программа предоставляется в партнерстве с работодателями, центрами развития карьеры, профессиональными организациями и различными профессиональными синдикатами.

Курсы подтверждения квалификации для специалистов, которые имеют опыт работы на руководящих должностях и на должностях топ менеджеров в области финансов, компьютерных технологий и консалтинга – Strategic Leadership in Finance, IT and Consultancy. ГДЕ? Accessible Community Counselling and Employment Services (ACCES). Очень интересная программа, так как проводит тренинг по лидерским качествам, как развить нетворкинг, к тому гарантирует трудоустройство по окончанию программы. Программа предназначена только для руководителей, так как основная работа будет проекты в команде, где все участники должны быть одного уровня, опыта и знаний. Длительность программы 6 недель.

Продолжение следует в следующих выпусках.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

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С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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