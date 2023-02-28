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Общество История Существовала ли Атлантида? Извечный вопрос
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Карта времён Возрождения, якобы, Атлантиды, расположенной в центре океана. Почему Америка справа, а Европа и Африка слева, непонятно.

Существовала ли Атлантида? Извечный вопрос

Megan Jorgensen Фев 28, 2023 История, Меган Хорхенсен, Новости, Это интересно Оставить комментарий 57 Просмотров

Существовал ли «потерянный континент» Атлантида или же она просто миф, а то и просто аллегория?

Несколько слов о “потерянном континенте”. Одна из самых древних легенд человечества, но существовала ли она?

Легенда или миф от Атлантиде, таинственном государстве (острове, городе, континенте…) будоражит умы людей вот уже чуть ли две с половиной тысяч лет. Впервые история этого города была описана Платоном в 360ом году до нашей эры. Платон описывает великую цивилизацию, известную под названием Атлантида, правители которой повелевали судьбами жителями многих стран. Название «Атлантида» показывает, по словам Платона, что государство это располагалось в Атлантике.

Точное местоположение пропавшей страны Платон не указывает. Более того, в оригинальном его изложении нет упоминаний о землетрясении, цунами, падении метеорита и прочих бед, которые могли привести к падению пропавшей цивилизации. Говорится лишь о том, что Атлантида исчезла, не оставив почти никаких следов.

С тех пор судьба Атлантиды волнует десятки поколений землян. Сотни, если не тысячи книг — от серьёзных исследований до научно-фантастических романов — повествуют об государственном устройстве страны, об её нравах и обычаях, описывают с разной степенью достоверности произошедшую катастрофу и судьбу её жителей (от полной гибели их до отлёта на другие планеты).

И до сих пор Атлантида считается одной из самых больших загадок в истории человечества. Многие выдвигали и продолжают выдвигать всевозможные теории о точном расположении острова — говорят об Азорских островах, об островах Зелёного мыса, об опустившемся на дно континенте, находившемся между Европой и Америкой, даже об Антарктике, где в былые времена росли зелёные леса…

Время от времени появляются всё новые «доказательства» существования пропавшей цивилизации или «находки» тех или иных археологических «доказательств» … Не так давно мир обошла «фотография» от Гугла, на которой явно были видны следы стен и крепости, скрытых в глубине океана. Правда, выяснилось, что речь о технических диаграммах и координатных сетках, нанесённых техниками во время обработки изображений, но кого такие неинтересные версии интересовали?

Вполне возможно, что на самом деле Платон и впрямь Атлантиду придумал, изобретя её, как аллегорическое изложение опасностей жадности, корости и угнетения. Возможно, явные факты, свидетельствующие о несомненной связи культур древних цивилизаций, расположенных в разных краях Европы и Африки, могут считаться «уликами» в пользу Атлантиды. Впрочем, эти же факты можно объяснить и без привлечения таинственных историй.

Будет ли когда-то разгадана тайна Атлантиды? Вряд ли. Хотя бы потому, что людям загадки нравятся, куда ж без них.

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