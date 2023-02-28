Существовал ли «потерянный континент» Атлантида или же она просто миф, а то и просто аллегория?

Несколько слов о “потерянном континенте”. Одна из самых древних легенд человечества, но существовала ли она?

Легенда или миф от Атлантиде, таинственном государстве (острове, городе, континенте…) будоражит умы людей вот уже чуть ли две с половиной тысяч лет. Впервые история этого города была описана Платоном в 360ом году до нашей эры. Платон описывает великую цивилизацию, известную под названием Атлантида, правители которой повелевали судьбами жителями многих стран. Название «Атлантида» показывает, по словам Платона, что государство это располагалось в Атлантике.

Точное местоположение пропавшей страны Платон не указывает. Более того, в оригинальном его изложении нет упоминаний о землетрясении, цунами, падении метеорита и прочих бед, которые могли привести к падению пропавшей цивилизации. Говорится лишь о том, что Атлантида исчезла, не оставив почти никаких следов.

С тех пор судьба Атлантиды волнует десятки поколений землян. Сотни, если не тысячи книг — от серьёзных исследований до научно-фантастических романов — повествуют об государственном устройстве страны, об её нравах и обычаях, описывают с разной степенью достоверности произошедшую катастрофу и судьбу её жителей (от полной гибели их до отлёта на другие планеты).

И до сих пор Атлантида считается одной из самых больших загадок в истории человечества. Многие выдвигали и продолжают выдвигать всевозможные теории о точном расположении острова — говорят об Азорских островах, об островах Зелёного мыса, об опустившемся на дно континенте, находившемся между Европой и Америкой, даже об Антарктике, где в былые времена росли зелёные леса…

Время от времени появляются всё новые «доказательства» существования пропавшей цивилизации или «находки» тех или иных археологических «доказательств» … Не так давно мир обошла «фотография» от Гугла, на которой явно были видны следы стен и крепости, скрытых в глубине океана. Правда, выяснилось, что речь о технических диаграммах и координатных сетках, нанесённых техниками во время обработки изображений, но кого такие неинтересные версии интересовали?

Вполне возможно, что на самом деле Платон и впрямь Атлантиду придумал, изобретя её, как аллегорическое изложение опасностей жадности, корости и угнетения. Возможно, явные факты, свидетельствующие о несомненной связи культур древних цивилизаций, расположенных в разных краях Европы и Африки, могут считаться «уликами» в пользу Атлантиды. Впрочем, эти же факты можно объяснить и без привлечения таинственных историй.

Будет ли когда-то разгадана тайна Атлантиды? Вряд ли. Хотя бы потому, что людям загадки нравятся, куда ж без них.