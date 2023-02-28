А вы знаете, где и как может пригодиться обычный уксус?

Как можно использовать в решении бытовых вопросов самый обычный уксус

Самый обычный уксус, который можно приобрести в любом магазине, пригодится не только на кухне — десять способов его использования в быту.

Если вы не знали об этих свойствах и возможностях уксуса, то теперь знаете:

Удаление накипи. Обычный белый уксус является прекрасным растворителем накипи на кранах, раковинах, насадках душа, унитазов, баков и тому подобных вещей. Он удаляет накипь на стенках чайников и кофейников, пятна с утюгов и с внутренних поверхностей стиральных и посудомоечных машин. Кроме того, уксус экологичен и дешёв.

Дезинфектор. Уксус прекрасно заменяет хлор и хлористые растворы. Он эффектно чистит поверхности разделочных досок, удаляет пестициды с кожуры фруктов и овощей. Достаточно протереть поверхность губкой, смоченной в уксусе.

Уксус эффективно чистит канализационные трубы. Если залить немного уксуса в систему, то он удалит неприятные запахи и нарост кальция.

Он же чистит внутренние поверхности холодильника, мусорных баков, туалеты для животных. Он удаляет даже застоявшийся запах табака, пота и прочие неприятные запахи.

Уксус придаёт блеск. Добавление нескольких капель уксуса в воду при мытье полов придаст чистому полу блеск. Тот же эффет будет достигнут, если протереть губкой с уксусом столового серебра или же стёкол.

Белый уксус помогает удалять самые трудновыводимые пятна с блузок и рубашек — пятен от вина, от кофе, ржавчины, следов зелёной травы и т. д. Если испачкали рубашку, протрите пятно губкой, пропитанной уксусом, подождите пару минут, затем постирайте в стиральной машине.

Уксус делает бельё мягче и нежнее! Он прекрасная замена химическим средствам, продающимся в магазинах. Любые текстильные изделия станут мягче, если добавить в стиральную машину полстаканчика белого уксуса.

Уксус неприятен насекомым. Если побрызгать уксусом, растворённым в воде, рамы, стены, двери, то насекомые будут жилища избегать, причём и через дни после того, как испарится запах уксуса для обычного человеческого носа.

Уксус удаляет ржавчину с металлических инструментов — от заржавевших гаечных ключей, до духовых инструменов. Для достижения хорошего результата надо положить предмет в уксусную воду и оставить на несколько часов, а если он очень ржавый, то и на сутки.

Уксус позволяет справиться с сорняками! Не нужно дорогих химичских средств. Растворить литр белого уксуса в литре воды и опрыскать сорняки в дворовом садике.

Работаем, не ленимся!