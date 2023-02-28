Метель над Квебеком. А мы предупреждали, что весну отменили!

Снег, снежок, засыпал весь лужок (в Квебеке вообще и в Монреале в частности)

Метеорологи опять радуют, как всегда! (Твёрдой руки на них нет, что за погоду преподносят, да? Совсем разленились).

Итак, на Квебек безостоновочно надвигается зона низкого давления, идущая на нас с самого юга США, конкретней, из самой Калифорнии, где вот уже несколько дней падает снег, засыпая пальмы, кактусы и местных крокодилов. Даже знаменитое панно «Hollywood », возвышающееся над холмистыми кручами в предместьях Лос-Анджелеса, покрыто снегом — душераздирающее зрелище.

Снега уже над штатом Колородо, подходят к границе Онтарио и во вторник утром, 28 февраля снежные тучи достигнут Квебека. Сначала с неба начнёт сыпаться мелкий снежок, отвлекая внимание квебекцев и успокаивая их… А вот с полудня мелкая пороша превратится в серьёзный снегопад, в метель, которая заставит нас забыть о том, что вот-вот наступает календарная весна, хотя «календарная» в этом случае — главное слово. На самом деле весна о Квебеке забыла.

Во второй половине вторника в Монреале и в ряде других районов Квебека ожидается выпадение не менее 15 сантиметров снега. Вновь окажутся под снегом Лорентиды, районы Лонадьер и Мориси. В Эстри снега будет поменьше, всего-то до 10 сантиметров.

В среду зима продолжится, снег не прекратится, ветер будет постоянно усиливаться, его порывы будут достигать 40-60 километров в час.

Скорее всего, снегопад в Монреале продолжится и первый день марта, хотя основные тучи, согласно предположениям экспертов, уйдут к Квебекграду и к северным районам провинции, где толщина вновь выпавшего снега тоже составит не менее 15 сантиметров.

Видимость во вторник и в среду будет весьма плоха, так что автомобилистам остаётся лишь соблюдать крайнюю осторожность.

Но есть и хорошие новости: 1) Любители зимних видов спорта будут обрадованы, особенно в разгар зимних школьных каникул. 2) В четверг снег пойдёт на убыль, а, может быть, и вообще прекратится.

Держитесь, друзья! Помощь близка, нам бы лишь неделю простоять и другую продержаться, и весна придёт (наверно, придёт хотя…)