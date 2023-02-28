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Общество Дети, семья Канадские психологи могут определить удовлетворенность отношений по речи людей
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Канадские психологи могут определить удовлетворенность отношений по речи людей

Виктория Христова Фев 28, 2023 Дети, семья, Новости, Общество Комментарии к записи Канадские психологи могут определить удовлетворенность отношений по речи людей отключены 40 Просмотров

Недавно команда психологов из канадского университета Конкордия опубликовали исследование, которое отражает уровень удовлетворенности отношениями между партнёрами. 

 

Учёные пришли к выводу, что частое употребление в речи местоимений «мы» и «нас», если речь идёт о пережитых с партнёром событиях говорит о высоком уровне удовлетворенности их взаимоотношений.

Практика употребления местоимений “мы” и “нас” называется We-talk практика. В общей сложности психологи университета провели 30 метаанализов, посвященных we-talk исследованиям.
Данные собирались на основе 30 метаанализов, которые касались we-talk исследований. Дополнительно был проведен опрос на 77 парах, у которых есть хотя бы один общий ребёнок.

Оказалось, что пары, которые реже всего употребляли местоимения «мы» или «нас», испытывали меньший интерес к браку. У пар, которые часто употребляли эти местоимения снижения к удовлетворенности браку не было отмечено.

По словам авторов работы, we-talk практика заставляет каждого партнера думать о другом, что опосредованно положительно сказывается на браке. 

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