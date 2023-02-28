Канадские психологи могут определить удовлетворенность отношений по речи людей

Недавно команда психологов из канадского университета Конкордия опубликовали исследование, которое отражает уровень удовлетворенности отношениями между партнёрами.

Учёные пришли к выводу, что частое употребление в речи местоимений «мы» и «нас», если речь идёт о пережитых с партнёром событиях говорит о высоком уровне удовлетворенности их взаимоотношений.

Практика употребления местоимений “мы” и “нас” называется We-talk практика. В общей сложности психологи университета провели 30 метаанализов, посвященных we-talk исследованиям.

Данные собирались на основе 30 метаанализов, которые касались we-talk исследований. Дополнительно был проведен опрос на 77 парах, у которых есть хотя бы один общий ребёнок.

Оказалось, что пары, которые реже всего употребляли местоимения «мы» или «нас», испытывали меньший интерес к браку. У пар, которые часто употребляли эти местоимения снижения к удовлетворенности браку не было отмечено.

По словам авторов работы, we-talk практика заставляет каждого партнера думать о другом, что опосредованно положительно сказывается на браке.

