Канадские психологи могут определить удовлетворенность отношений по речи людей

Учёные пришли к выводу, что частое употребление в речи местоимений «мы» и «нас», если речь идёт о пережитых с партнёром событиях говорит о высоком уровне удовлетворенности их взаимоотношений.
Практика употребления местоимений “мы” и “нас” называется We-talk практика. В общей сложности психологи университета провели 30 метаанализов, посвященных we-talk исследованиям.
Данные собирались на основе 30 метаанализов, которые касались we-talk исследований. Дополнительно был проведен опрос на 77 парах, у которых есть хотя бы один общий ребёнок.
Оказалось, что пары, которые реже всего употребляли местоимения «мы» или «нас», испытывали меньший интерес к браку. У пар, которые часто употребляли эти местоимения снижения к удовлетворенности браку не было отмечено.
По словам авторов работы, we-talk практика заставляет каждого партнера думать о другом, что опосредованно положительно сказывается на браке.