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Фото: https://sc-dantist.ru/

Ученые разрабатывают новый материал для стоматологического протезирования

Виктория Христова Фев 28, 2023 Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Ученые разрабатывают новый материал для стоматологического протезирования отключены 47 Просмотров

Ученые из США и Китая сравнили новый стоматологический материал с человеческим дентином.

Ученые из США и Китая сравнили новый стоматологический материал с человеческим дентином.

Исследовательсая группа под руководством доктора Джеймса Цоя, профессора стоматологического материаловедения стоматологического факультета Университета Гонконга (HKU), вместе с коллегами из Уханьского университета, Китай, и Университета Дрекселя, США, исследовала новые эллиптические усеченные конусы композитных материалов, армированных волокном, и сравнил их свойства со свойствами человеческого дентина.

Материалы были испытаны на их механическую прочность, модуль упругости, твердость при вдавливании и усталостные характеристики. Усталостное поведение указывает на прочность материалов при различных нагрузках. Положительные результаты показали, что проанализированные материалы-аналоги дентина могут быть использованы в качестве замены зубов, удаленных человеком.

Основываясь на этом исследовании, стоматологическая компания заключила контракт со стоматологическим факультетом на тестирование коммерческих керамических изделий с использованием той же методологии.

Исследователи равномерно изготовили новые материалы-аналоги дентина определенного размера и формы, имитирующие естественные зубы, приклеенные к коронкам из дисиликата лития и подвергшиеся усталостной нагрузке — реставрации показали сравнимую усталостную нагрузку и срок службы (долговечность) с теми, что основаны на удаленных человеческих зубах. Это означает, что материалы можно с успехом использовать вместо зубов.

 

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