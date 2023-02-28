Заменитель сахара связан с высокой частотой сердечных приступов и инсультов

Новое исследование показало, что эритрит, популярный искусственный подсластитель, связан с повышенным риском сердечного приступа и инсульта.

Исследователи изучили более 4000 человек в США и Европе и обнаружили, что люди с более высоким уровнем эритрита в крови подвергаются повышенному риску серьезных неблагоприятных сердечных событий, таких как сердечный приступ, инсульт или смерть. Они также изучили эффекты добавления эритрита либо к цельной крови, либо к изолированным тромбоцитам, которые представляют собой элементы крови, которые слипаются вместе, чтобы остановить кровотечение и способствовать образованию тромбов. Результаты показали, что эритрит облегчает активацию тромбоцитов и образование тромбов. Доклинические исследования подтвердили, что прием эритрита увеличивает образование тромбов.

«Популярность подсластителей, таких как эритрит, в последние годы быстро росла, но необходимы более глубокие исследования их долгосрочных эффектов «, — сказал старший автор Стэнли Хейзен, доктор медицинских наук, заведующий отделением сердечно-сосудистых заболеваний в Исследовательском институте Лернера.

Искусственные подсластители, такие как эритрит, являются обычными заменителями столового сахара в низкокалорийных, низкоуглеводных и «кето» продуктах. Продукты без сахара, содержащие эритрит, часто рекомендуются людям с ожирением, диабетом или метаболическим синдромом, которые ищут варианты, помогающие контролировать потребление сахара или калорий. Люди с этими состояниями также подвержены более высокому риску неблагоприятных сердечно-сосудистых последствий, таких как сердечный приступ и инсульт.

Эритрит примерно на 70% слаще сахара и производится путем ферментации кукурузы. После приема внутрь эритрит плохо метаболизируется в организме. Вместо этого он попадает в кровоток и покидает организм в основном с мочой. Человеческий организм естественным образом вырабатывает небольшое количество эритрита, поэтому любое дополнительное потребление может накапливаться.

Измерение искусственных подсластителей затруднено, а требования к маркировке минимальны и часто не включают отдельные соединения. Эритритол признан FDA «общепризнанным безопасным» (GRAS), что означает отсутствие необходимости в проведении долгосрочных исследований безопасности.

Авторы отмечают важность последующих исследований для подтверждения их результатов в общей популяции. Исследование имело несколько ограничений, в том числе то, что исследования клинических наблюдений демонстрируют связь, а не причинно-следственную связь.