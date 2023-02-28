Илон Маск вернул себе место богатейшего человека планеты

Американский бизнесмен Илон Маск снова занял первое место в рейтинге богатейших людей мира.

По данным агентства, состояние предпринимателя составило $187,1 млрд. Это больше, чем результат главы группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно, показатель которого равен $185,3 млрд.

Отмечается, что Маск смог вернуться на первое место из-за резкого роста цен акций производителя электромобилей Tesla. Вместе с ростом спроса на акции увеличилось и состояние миллиардера.

А вот Южная Корея заняла низкое место в мировом рейтинге удовлетворенности жизнью, набрав чуть более 6 баллов из 10 возможных.

Согласно анализу, проведенному Корейским институтом здравоохранения и социальных дел, страна набрала 6 баллов из 10 в индексе оценки жизни, проведенном Gallup World Poll.

Для индекса Gallup просит людей представить себе лестницу, где самая нижняя ступенька представляет наихудшую возможную жизнь, а высшая ступенька представляет наилучшую возможную жизнь. Люди оценивают, где они находятся сегодня и где они ожидают быть через пять лет.

Те, кто оценивает свою жизнь четырьмя или ниже, классифицируются как «страдающие», от пяти до шести — как «борющиеся», а семь или выше — как «процветающие».

Среди членов Организации экономического сотрудничества и развития только шесть стран — Греция, Япония, Мексика, Польша, Колумбия и Тунис — оказались ниже Южной Кореи.

Финляндия заняла первое место с результатом 7,79 балла, за ней следуют Дания, Израиль, Исландия и Швеция. Результат основан на опросе 2021 года.