Недвижимость: Первый год владения домом

В новом отчете приводятся цифры о том, насколько дорого обходится владение домом в первый год в Канаде.

В новом отчете приводятся цифры о том, насколько дорого обходится владение домом в первый год в Канаде.

Недавнее исследование Point2 проанализировало стоимость первого года владения домом в 50 самых густонаселенных городах страны, и, как и следовало ожидать, стоимость варьируется в широких пределах.

Point2 проанализировал данные о первоначальных затратах, таких как закрытие и первоначальные платежи, а также о ежегодных повторяющихся расходах, включая платежи по ипотеке, налоги на имущество и страхование домовладельцев.

Анализ показал, что затраты на первый год владения домом варьировались от 74 342 долларов в Сагенее, штат Квинсленд, до более чем 400 000 долларов в Ричмонд-Хилл, Онтарио.

В городах Квебека, как правило, были более низкие первоначальные затраты и ежегодные платежи по ипотеке по сравнению с другими городами, что делало домовладение более доступным для начинающих покупателей.

Например, в Сагенее, Труа-Ривьере и Квебек-Сити первоначальный взнос составлял менее 59 000 долларов, а ежегодные выплаты по ипотеке – менее 18 000 доллар

Напротив, владение домом в таких городах Онтарио, как Ричмонд-Хилл, Маркхэм или Оквилл, требовало первоначального взноса в размере 265 000 долларов или более и ежегодных выплат по ипотеке в размере более 80 000 долларов.

Неудивительно, что в отчете также было обнаружено, что стоимость владения домом в Ванкувере и Торонто была особенно высокой: в этих городах стоимость первого года владения составила в среднем более 315 000 долларов.

Однако в отчете отмечается, что программы финансовой помощи и другие меры (такие как двухлетний мораторий на приобретение жилой недвижимости неканадцами), призванные облегчить канадцам покупку домов, могут помочь увеличить показатели домовладения.

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Ольга Успенская

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