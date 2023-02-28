Всемирный банк предварительно оценил ущерб Турции от землетрясений в $34,2 млрд

Всемирный банк (ВБ) оценил прямой физический ущерб от землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, в $34,2 млрд.

Общие затраты на реконструкцию могут быть вдвое выше. Оценку ущерба для Сирии ВБ представит 28 февраля.

Вице-президент группы Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде заявила, что первоначальная экспресс-оценка ущерба для Турции была эквивалентна примерно 4% ее экономического объема в 2021 году, что не включало косвенные или вторичные воздействия на рост ее экономики или самое последнее землетрясение.

«Наш опыт показывает, что потребности в реконструкции могут в два-три раза превышать предполагаемый прямой физический ущерб»,— заявила госпожа Бьерде. По оценкам ВБ, экономические последствия землетрясения сократят по меньшей мере на 0,5% прогнозируемый рост валового внутреннего продукта Турции на 3,5–4,0% в 2023 году.

По данным ВБ, в Турции без крова остались 1,25 млн человек. Наибольший ущерб нанесен 11 провинциям на юге Турции, которые имеют одни из самых высоких показателей бедности в стране и принимают более 1,7 млн сирийских беженцев.

Ситуация в Сирии, которая также пострадала от землетрясений, «действительно катастрофическая», заявила Анна Бьерде в преддверии отчета по этой стране.

ВБ предоставил Турции срочную помощь в размере $780 млн, а также $1 млрд в рамках проекта по чрезвычайному восстановлению.

По данным на 26 февраля, в Турции в результате землетрясений погибли 44 374 человека.