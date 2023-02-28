Возникает бум на специалистов новой ИТ-профессии

Многие эксперты считают, что для реализации эффективной автоматизации и продуктивного мозгового штурма при помощи ИИ потребуются квалифицированные операторы. И в этой сфере уже появились свои источники вдохновения, свои гуру и специалисты, равно как и коммерческие платформы для поиска и приобретения запросов.
«Написание действительно отличного запроса для чат-бота — это удивительно высокоэффективный навык и ранний пример программирования на естественном языке», — уверен Сэм Альтман (Sam Altman), генеральный директор OpenAI, создателя ChatGPT. Чат-бот с ним полностью согласен, утверждая, что «эффективное оперативное проектирование имеет решающее значение для создания высококачественных выходных данных», подразумевая под оперативным проектированием профессию инженера запросов.
Как известно, во время золотой лихорадки выгоднее всего торговать горняцким инструментом. Именно такая ситуация складывается в отношении использования генеративного ИИ. Многие компании, начав с увлечения созданием изображений с помощью Dall-E 2, Stable Diffusion и Midjourney, пришли к созданию платформ для быстрого поиска, покупки и продажи запросов для ИИ, например, PromptHero, Promptist, Krea, PromptBase.