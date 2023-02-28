Возникает бум на специалистов новой ИТ-профессии

Генеративный ИИ может изменить многие отрасли, но для взаимодействия с ним по-прежнему требуется реальный человек.

Многие эксперты считают, что для реализации эффективной автоматизации и продуктивного мозгового штурма при помощи ИИ потребуются квалифицированные операторы. И в этой сфере уже появились свои источники вдохновения, свои гуру и специалисты, равно как и коммерческие платформы для поиска и приобретения запросов.

«Написание действительно отличного запроса для чат-бота — это удивительно высокоэффективный навык и ранний пример программирования на естественном языке», — уверен Сэм Альтман (Sam Altman), генеральный директор OpenAI, создателя ChatGPT. Чат-бот с ним полностью согласен, утверждая, что «эффективное оперативное проектирование имеет решающее значение для создания высококачественных выходных данных», подразумевая под оперативным проектированием профессию инженера запросов.

Как известно, во время золотой лихорадки выгоднее всего торговать горняцким инструментом. Именно такая ситуация складывается в отношении использования генеративного ИИ. Многие компании, начав с увлечения созданием изображений с помощью Dall-E 2, Stable Diffusion и Midjourney, пришли к созданию платформ для быстрого поиска, покупки и продажи запросов для ИИ, например, PromptHero, Promptist, Krea, PromptBase.

Как грибы после дождя появляются тренеры и преподаватели, предлагающие обучить работников использованию новых технологий, а сайты тренингов, такие как Udemy, уже предлагают множество курсов по ним. Открылось множество новых вакансий «инженер запросов», а многие соискатели уже добавляют эти два волшебных слова в свои резюме. Торговые площадки для фрилансеров, такие как Fiverr и Upwork, уже заполнены людьми, предлагающими свои навыки работы с искусственным интеллектом. Не обошлось и без книг из серии «Для чайников», например, «Запрос: практическое руководство по развитию бренда с помощью ChatGPT».

Сторонники новой технологии уверены, что оперативное проектирование станет ценным навыком для всех пользователей Интернета, точно так же, как в 2000-х годах было умение что-то найти при помощи поисковых систем. Их оппоненты считают, что ИИ развивается настолько быстро, что спрос на профессию инженера запросов не продержится долго.