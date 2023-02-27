Почему пингвины не умеют летать. А ведь птицы!

Как и почему пингвины стали океанскими птицами, но летать не умеют

Оказывается, раньше пингвины летали, но способность эту утратили, научившись хорошо плавать и нырять.

В последние годы учёные серьёзно продвинулись в изучении пингвинов – этих удивительных птиц, которые совершенно не умеют летать, зато изумительно плавают. Пингвины живут на нашей планете не менее 60 миллионов лет, и за это время они, конечно же, постоянно эволюционировали. Оказывается, давным давно, десятки миллионов лет назад, эти птицы летать умели, по меньшей мере, несколько разновидностей их. А сегодня на планете живёт 19 подвидов семейства пингвинов (есть точка зрения, согласно которой подвидов всего 17, а 2 – это вариции другого подвида). Эти птицы живут в разных климатических зонах (ошибочно распространённое мнение, что их не встретить в природной среде нигде, кроме Антарктики – они встречаются даже на северных островах в Атлантике и в тропиках Африки).

Учёные из разных стран проанализировали ДНК как нынешних, так и вымерших подвидов пингвинов, а также сравнили образцы с другими морскими птицами – пеликанами и альбатросами.

Выяснилось, что умение хорошо плавать привело к отказу от полёта – крылья потеряли силу, уменьшились в размерах, стали играть роль своеобразных плавников или ласт. То есть, пингвину надо было выбирать – заниматься плаванием или полётами. И пингвин выбрал плавание, потому что ныряние и умение быстро плавать обеспечивали еду. Изменилось у пингвинов и регулирование температуры тела, и умение видеть под водой. Произошли кардинальные изменения в период от 30 до 40 миллионов лет назад. Но приспосабливаемость к новой среде обитания и новым климатическим условиям у пингвинов шло медленнее, чем у других птиц. Поэтому изучение пингвинов и их реакции на изменяющийся климат поможет лучше понять реакцию и других животных на климат в нынешнюю эпоху.