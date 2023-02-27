Тигровый бальзам (он же «звёздочка), что это и почему он полезен

Тигровый бальзам, почти “чудодейственное” средство, помогающее при самых разных хворях. Из чего он состоит и когда помогает.

О тигровом бальзаме знают многие. Мы часто называем «звёздочкой» по простой причине — в СССР он поступал из Вьетнама, где отличительным знаком снадобья была звёздочка на крышечке. И кого не спроси, почти все расскажут, что это народная вьетнамская и китайская лечебная мазь, испокон веков производящейся в этих странах и полезная для излечения многих болячек.

На самом деле Тигровый бальзам изобрёл (и дал ему название) житель Бирмы по имени Aw Chu Kin (видимо, читается, как Ав Чу Кин). Он был биологом и знатоком трав, лечил людей травяными чаями и отварами, делал примочки, накладывал компрессы… И в 1870 году, то есть, по историческим меркам совсем недавно, он и создал мазь собственного изготовления, которой пользовал приходящих на приём больных.

Но только в 1929 году, то есть, менее ста лет назад, его потомки поставили производство мази на промышленную основу, и с тех пор та начала победное шествие по миру.

Изобретатель снадобья особого секрета из состава не делал (по меньшей мере, его родственники прекрасно о составе знали): примерно десятая часть мяты, примерно десятая часть ментола, примерно 2% гвоздичного масла, 5-7% масла орехов кешью, парафин, который придаёт мази плотность, не позволяет ей распадаться на отдельные элементы. Очевидно, автор мази пришёл к результату на основе своего многолетнего опыта работы врачевателем.

Есть разные разновидности тигрового бальзама, но все они в основе содержат вышеупомянутые элементы, а добавки либо придают ароматические оттенки (не всем нравится первоначальный запах), либо что-то добавляют в лечебные свойства, но эти добавки не приниципиальны. Например, отдельные компании добавляют эвкалиптовой эссенции или же смородину и т. д.

Но, к сожалению, многие компании выпускают и настоящие подделки. Почему подделки? Ведь товарный знак не зарегистрирован, состав в свободном доступе… Да всё просто — потому что дорого следовать правильному рецепту, можно хорошо экономить, заменяя правильный состав химией, убирая важнейшие компоненты и так далее.

Можно ли уберечься от подделок? Как всегда, вопрос сложный. Лучше покупать мазь у серьёзных продавцов, например, в аптеках восточных снадобий. Не гарантия? Нет, конечно, но лучше, чем ничего.

баночка всегда должна быть металлической или стеклянной, но не деревянной и не пластиковой. Крышечка — только металлическая. Изображение тигра на баночке настоящем бальзаме не нарисовано, а отштамповано (хотя самые маленькие баночки, весом в 4 грамма продаются без изображения тигра). Металлическая или стеклянная баночкако, как правило, упаковывается в картонную оболочку. Цвет мази, как правило, оранжевый или жёлтоватый, а не красный. Мазь вязкая и плотная, ни в коем случае не жидкая.

Если все эти требования соблюдены, скорее всего, бальзам настоящий. Кстати, в мире самые популярные марки приходят из Сингапура, и они, как правило, настоящие — страна следит за репутацией.

Как же помогает тигровый бальзам?:

Эффективен при головной боли. Лучше всего помазать им виски и слегка их помассировать. Повторить действие, если боль не прошла, но не раньше, чем через час. Избавиться от насморка, ОРЗ, простуда. Смазать нос под ноздрями и вокруг них, даже внутри (но внутри самую малость). Можно вместо этого нанести бальзам на платок или салфетку и тщательно протересть нос и поверхности вокруг него. Можно также растворить немного мази в кипящей воде и устроить себе водяную баню, вдыхая пары через нос. Лечить боль в горле. Если горло красное, першит, больно глотать, нанесите мазь на шею (разумеется, с внешней стороны), нанесите также слой мази и ниже шеи, вплоть до груди, затем закутайтесь в шаль или в плотный шерстяной шарф, чтобы испарения мази не уходили наружу. При зубной боли тигровый бальзам надо нанести на больной зуб или же вокруг него. Это делается просто пальцем. Разумеется, от визита к зубному врачу бальзам не избавит, но боль перетерпеть поможет. При небольших ожогах (например, полученных в ходе готовки еды), нанести на место ожога мазь, обождать часок, если не проходит, повторить операцию. Если ожог очень большой, то тоже можно смазать этой мазью, чтобы легче было терпеть в ожидании приёма у врача. При ревматических болях бальзам практически незаменим. Он серьёзно помогает при ломке суставов, болях в мускулах спины, ног, рук, плеч… При повышенной потливости (постоянной или временной), желательно нанести тигровый бальзам на ступни, подмышки, в район паха (но не касаясь слизистых оболочек). Бальзам убивает бактерии и тем самым удаляет дурные запахи. Наконец, бальзам помогает в холода! Если им смазать озябшие руки, щёки, шею, то станет теплее. Дело в том, что мазь стимулирует кровообращение и тем самым повышает температуру тела.

Так что, всё за бальзамом. И не толпимся, мази на всех хватит!