Платёжные ведомости в Квебеке, о чём говорится в каждом пункте

Некоторые пояснения по поводу платёжных ведомостей, которые получают работники в Квебеке. Информация важная и поможет в понимании структуры оплаты вашего труда.

В платежных ведомостях работников указывается заработная плата брутто, полученная за определенный период (см. цифру 1 на иллюстрации), вместе с соответствующими вычетами. Сумма, полученная после всех вычетов и является чистой зарплатой (цифра 8).

Во-первых, в ведомости указана почасовая ставка и количество отработанных часов за учётный период (цифра 2). Далее указываются часы, отработанные сверхурочно или же часы, отработанные по другой ставке (цифра 3).

Цифра 4 показывает выплаченные отпускные или праздничные дни, а также премии.

В расчетном листке указаны суммы, выплаченные в каждой категории за отчетный период, а также сумма, накопленная с начала года.

Если работник платил из собственного кармана за обучение, обед с клиентом, транспорт и нёс другие расходы по работе, то заявленная им сумма будет добавлена к зарплате. Разумеется, если эти расходы утверждены работодателем!

Вычеты показаны в платёжке под цифрой 5. Они могут быть самыми разными, но наиболее распространены следующие:

Квебекский пенсионный план (QPP) – обязательные вычеты, предназначенные дл пополнения пенсионного фонда. В 2022 году та часть QPP, которую оплачивают сами сотрадники составляет 6,15% от заработной платы (но от суммы не выше $64 900. Иначе говоря, если работник заработал брутто 64 900 долларов, вычеты из зарплаты на сумму, превышающую эти доходы по программе QPP не производятся.

Страхование от безработицы (EI). Эти вычеты составляют 1,58% при максимальной сумме страховки в 60 300 долларов.

Из заработной платы брутто вычитается сумма для Квебекского плана страхования родителей (QPIP). Ставка страхового взноса работника составляет 0,494% при максимальном страховом доходе в 88 000 долларов.

Кроме того, существуют налоговые вычеты (цифра 6 в нашем примере), вычитаемые как на федеральном, так и на провинциальном уровне. Они рассчитываются в соответствии с налоговой скобкой, в которую попадает доход работника.

Работник также платит взносы в частный медицинский план, предлагающий услуги, не покрываемые Régie de l’assurance maladie du Québec. Страховая компания назначается работодателем.

Работник платит профсоюзные или профессиональные взносы, если он является членом профсоюза. В таком случае эти выплаты тоже вычитаются из зарплаты.

Если работник попросил об этом работодателя, то часть его трудового дохода может автоматически отчисляться в пенсионный сберегательный план работника (RRSP) — цифра 7 в платёжной ведомости. Указана сумма взноса, взнос работодателя и пенсионная корректировка для T4. На ведомости,указанной в качестве примера присутствует также и взнос в Фонд солидарности QFL.

Обратите внимание, на то, что вычеты указаны за текущий период, показанный в платёжной ведомости, но в ней указываются и итоговые суммы за год.

В платёжных ведомостях могут быть допущены ошибки, поэтому рекомендуется проверять каждую ведомость. По отдельным выплатам и вычетам очень сложно найти ошибку позже, при составлении налоговой декларации, и тогда формуляры T4 и Relevé 1, которые работодатель предоставляют работнику перед подачей декларацции, будут неверными. Поэтому смотрите в оба!